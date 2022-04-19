"Фашистские гниды получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене

Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская показала душераздирающие кадры уничтоженного дома ее родителей. К счастью, перед атакой им удалось сбежать из Ирпеня в безопасное место.

Артистка выложила видеоролик и серию фотографий, на которых видно, как "русский мир" денацифицировал квартиру ее родителей. Ударной волной повыбивало окна вместе с рамами, проломлен потолок, в стенах - пулевые отверстия.

На снимках четко видно - не уцелело ровным счетом ничего. "Это дом моих родителей в Ирпене. Вернее, то, что было домом. Я смотрела на эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли - самые страшные", - вспоминает Цибульская.

Однако страх за родных и гнев на русских варваров подпитывает уверенность актрисы в несокрушимости и победе Украины.

"Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить. От руин к победе. Слава Украине!" - подчеркнула Оля Цибульская.

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Ранее певица Оля Цибульская написала трогательное стихотворение про жизнь после победы Украины над российским оккупантом.

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