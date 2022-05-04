Потап признался в любви "самой красивой женщине мира"

Потап трогательно поздравил Каменских с 35-летием / instagram.com/realpotap

Шоумен, музыкант, продюсер и Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный, как Потап, на минутку отложил свою волонтерскую деятельность и создание контента, изобличающего бездумную российскую пропаганду, чтобы обратиться со словами любви к "самой красивой женщине мира".

С ней Потап познакомился в 2006 году. С того момента она стала важной частью его жизни. Речь идет о его коллеге и (с 2019 года) супруге - украинской певице Насте Каменских.

Музыкант трогательно поздравил жену с Днем рождения - в этом году ей исполнилось 35 лет.

Со свойственной ему красноречивостью, Потапенко признался в глубокой любви к Каменских, назвав ее символом Украины за границей, ангелом мира и рупором народа.

"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущим Украины, флаг свободы, рупором народа и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, что для тебя возможно все, потому что все, что ты делаешь, во всем в чем ты принимаешь участие, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя мое солнышко, очень сильно люблю ❤️❤️❤️❤️ С днем ​​рождения, Настя", - пишет безумно влюбленный Потап.

Потап трогательно поздравил Каменских с 35-летием / instagram.com/realpotap

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