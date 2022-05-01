Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки / соцсети

Приезд голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли в Украину стал для россиян "красной тряпкой".

Одной из тех, кто начал проклинать легендарную актрису стала ведущая Тина Канделаки. Она перешла к оскорблениям. Канделаки не понимает, почему голливудская звезда не приехала в "ЛДНР".

На ее упреки отреагировал продюсер и рэпер Потам.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области 2 раза ,конечно на стороне Украины, света и любви, поддерживая ЗСУ концертами, как и мои коллеги Кароль,Таяна, Мирзоян и тд…а мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним, не удивляйтесь, в отличии от рашки, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире", - написал он на своей страничке в Instagram.

Читайте такжеВ России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойТакже он отметил, что звезды - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели.

"Так что ждите на нетфликсе фильм про борьбу Украины с Робертом де Ниро в роли Полковника ЗСУ ,а тебя Канделаки сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся там где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь", - подытожил Потап.

instagram.com/realpotap/

Напомним, ранее российский глянец Elle Russia попал в скандал, выбрав сомнительное название для статьи о визите голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли во Львов.Редакторы почему-то не захотели указывать названия города, поэтому написали, что звезда решила выпить кофе "где-то поблизости" России.

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