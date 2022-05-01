УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

1 мая 2022, 14:45

Телеведущая позволила себе оскорбительное высказывание в адрес Анджелины Джоли.

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки / соцсети

Приезд голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли в Украину стал для россиян "красной тряпкой".

Одной из тех, кто начал проклинать легендарную актрису стала ведущая Тина Канделаки. Она перешла к оскорблениям. Канделаки не понимает, почему голливудская звезда не приехала в "ЛДНР".

На ее упреки отреагировал продюсер и рэпер Потам.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области 2 раза ,конечно на стороне Украины, света и любви, поддерживая ЗСУ концертами, как и мои коллеги Кароль,Таяна, Мирзоян и тд…а мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним, не удивляйтесь, в отличии от рашки, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире", - написал он на своей страничке в Instagram.

Читайте такжеВ России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойТакже он отметил, что звезды - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели.

"Так что ждите на нетфликсе фильм про борьбу Украины с Робертом де Ниро в роли Полковника ЗСУ ,а тебя Канделаки сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся там где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь", - подытожил Потап.

instagram.com/realpotap/

Напомним, ранее российский глянец Elle Russia попал в скандал, выбрав сомнительное название для статьи о визите голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли во Львов.Редакторы почему-то не захотели указывать названия города, поэтому написали, что звезда решила выпить кофе "где-то поблизости" России.

Читайте также:

viber
Анджелина Джоли Тина Канделаки Алексей Потапенко
Реклама
Популярное
Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 годаНаступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z" Пугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумировПугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумиров Синоптик рассказал, когда ждать жары в Украине в маеСиноптик рассказал, когда ждать жары в Украине в мае ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - экспертВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт
Поддержите Главред

Последние новости

15:12

Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГ

15:11

Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистВидео

15:10

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

14:45

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

14:12

Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

Реклама
13:48

Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников УкраиныВидео

13:39

"Не позорьтесь": российский глянец написал о Джоли, "забыв", как называется УкраинаВидео

13:38

Войска РФ пытались штурмовать позиции на Донбассе: бойцы ВСУ нанесли по оккупантам ответный ударВидео

13:31

"Большинство - безрукие и безногие": журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов

13:18

Бункерного тирана обвели вокруг пальцамнение

13:00

Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча

12:42

ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танкВидео

12:34

ВСУ отказывается от советской техники и переходит на натовские образцы - Залужный

12:24

Если Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ БербокВидео

12:23

Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы

12:14

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022Видео

12:00

Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине

11:42

Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"Видео

11:24

Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

11:21

Три сценария войны: чего ждать Украинемнение

Реклама
11:15

"Даже "ХНР" неудобно объявлять 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ уже не способна наступать

11:12

Удары России из Крыма и работа ПВО: в Одессе войска Украины уничтожили 7 самолетов врагаВидео

10:56

Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

10:39

В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

10:20

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт КобзонаВидео

10:14

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

10:06

Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка БританииВидео

09:58

Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

09:18

Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

09:18

Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстрамнение

09:03

В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВидео

08:54

Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

08:35

"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому РогуВидео

08:25

Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

08:20

Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

08:05

В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

07:46

Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

07:09

ВСУ ударили по врагу: уничтожены 42 оккупанта, новейшая система для приглушения БПЛА и два Орлана

07:00

Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

06:41

Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun

Реклама
06:23

Как Запад отговаривает Путина не применять "ядерную дубину"мнение

05:38

Огромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер МоскваВидео

05:00

"Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войнеВидео

04:30

В "Дие" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации: подробности

03:40

Синоптик рассказал, когда ждать жары в Украине в маеВидео

03:12

Военный эксперт показал слабые места армии РФ: "Это бремя, которое тормозит успех Путина в Украине"Видео

02:40

Эксперт рассказал, почему ленд-лиз от США для Украины очень важен

02:07

Поглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове

01:30

ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - экспертВидео

00:31

"Никогда не забудет": Зеленский резко высказался о вражеских обстрелах Одессы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять