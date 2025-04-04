В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

Молодая девушка попала в нетрезвом состоянии на пост полиции и пыталась убежать.

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В Турции погибла модель и красавица-мисс / Коллаж Главред, фото соцсети

Кратко:

Что случилось с турецкой моделью

Почему она убежала от полиции

Ночью 1 апреля в турецком городе Гиресун случилась трагедия - погибла Мисс Европа из Косово Гюлер Эрдоган, приехавшая на праздник в свой родной город.

Как сообщается турецкое издание Hurriyet якобы покинула развлекательное заведение и на своей машине въехала на блокпост полиции. Эрдоган, которая была выпившая, бросила машину и побежала.

Гюлер Эрдоган сорвалась с эстакады, убегая от полиции / Фото соцсети

Во время своего "побега", она выскочила на эстакаду, при побеге упала на дорогу и получила серьезные травмы. На место происшествия сразу же вызвали несколько медицинских бригад, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла.

Гюлер Эрдоган сорвалась с эстакады, убегая от полиции / Фото соцсети

Гюлер Эрдоган сорвалась с эстакады, убегая от полиции / Фото соцсети

Семья модели и актрисы удалила фото из Instagram девушки и сообщила, что она погибла.

Гюлер Эрдоган сорвалась с эстакады, убегая от полиции / Фото соцсети

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