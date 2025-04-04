В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

Кратко:
- Что случилось с турецкой моделью
- Почему она убежала от полиции
Ночью 1 апреля в турецком городе Гиресун случилась трагедия - погибла Мисс Европа из Косово Гюлер Эрдоган, приехавшая на праздник в свой родной город.
Как сообщается турецкое издание Hurriyet якобы покинула развлекательное заведение и на своей машине въехала на блокпост полиции. Эрдоган, которая была выпившая, бросила машину и побежала.
Во время своего "побега", она выскочила на эстакаду, при побеге упала на дорогу и получила серьезные травмы. На место происшествия сразу же вызвали несколько медицинских бригад, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла.
Семья модели и актрисы удалила фото из Instagram девушки и сообщила, что она погибла.
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Напомним, в июле 2024 года стало известно про добровольную мобилизацию Миши Крупина. Тогда артист отметил, что сделал это, так как "не хочет, чтобы за него решали". Однако процесс вступления в войска затянулся на целых полгода - именно столько рассматривались спорные вопросы о его пригодности к службе.
Также украинская актриса Анна Кошмал после вторых родов рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она чувствует себя, "как подшофе". При этом звезда отметила, что подобное у нее уже случалось, когда она носила под сердцем первенца.
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