Популярный украинский певец ушел в ВСУ добровольцем

Директор Миши Крупина раскрыла подробности предстоящей военной службы артиста.

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Миша Крупин новости - Миша Крупин из Коррупции мобилизовался / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Украинский исполнитель Миша Крупин с первых дней полномасштабной войны в Украине стал активным волонтером - выступал для наших защитников и на благотворительных концертах собирал деньги на нужды ВСУ. Он также перешел на украинский язык в информационном пространстве и творчестве.

Сейчас стало известно, что артист принял решение вступить в лавы ВСУ. Об этом РБК-Украина сообщила директор Миши Крупина Юлия Виктор.

Свое решение мобилизоваться музыкант мотивировал так: "Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина".

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Сейчас Крупин проходит ВВК. Виктор отметила, что повестка уже у исполнителя на руках. На данный момент он находится в Харькове и ожидает результатов комиссии.

"Почти месяц Миша находится в Харькове. Он поехал для того, чтобы помогать, и к военным ближе ездить. Недавно дал два концерта, собирали на "мавик", до сих пор собираем. На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него было ВВК, назначили дополнительное обследование. Ждем ответа, но повестка на руках уже есть", - говорит директор Миши Крупина.

Кто такой Миша Крупин? Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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