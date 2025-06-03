В США сосед застрелил 59-летнего голливудского актера

Джонатана Джосса застрелили в США.

https://stars.glavred.info/v-ssha-sosed-zastrelil-59-letnego-gollivudskogo-aktera-10670093.html Ссылка скопирована

В США застрелили популярного актера / Коллаж Главред, фото Facebook/Jonathan Joss

Кратко:

Где случилась трагедия с Джонатаном Джоссом

В каких фильмах он снимался

Джонатан Джосс, американский актер кино, телевидения и озвучивания. Наиболее известен зрителю озвучиванием Джона Красного Початка в мультсериале "Царь горы", умер 1 июня после смертельной стрельбы в своем районе Сан-Антонио, штат Техас.

Как сообщает E! News, на момент смерти актеру было 59 лет.

видео дня

По данным полицейского управления Сан-Антонио и очевидцев, Джосс был застрелен соседом во время жаркой ссоры. Полиция сообщила изданию, что сосед предположительно выстрелил несколькими пулями из автомобиля, прежде чем скрыться с места преступления. 2 июня Сигфредо Альварес-Сега был арестован в связи с преступлением и обвинен в убийстве. Он находится под залогом в размере 200 000 долларов.

Голивудского актера застрелил сосед / Фото Facebook/Jonathan Joss

В 1994 году Джосс начал сниматься в кино и на телевидении, с 1997 года — озвучивать мультфильмы, мультсериалы и компьютерные игры. В большинстве случаев актёр играл индейцев. Также являлся музыкантом, играл в малоизвестной альтернатив-блюз-группе "Красный Початок".

Наиболее известен был по ролям в таких фильмах, как: "Рождество в облаках", "Каникулы Джонсонов", "Железная хватка", "Великолепная семерка" и "Ходячие мертвецы".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред