В России окончательно ликвидировали бизнес Ани Лорак

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Налоговая служба России 11 октября этого года ликвидировала фирму украинской певицы-запроданки Ани Лорак.

По информации российских СМИ, когда-то фирма приносила Лорак до 40 млн рублей в год (640 000 долларов), но с 2021 года организацию постоянно штормило после секс-скандала с композитором Константином Меладзе.

"Юристы говорят, что ее закрыли из-за "недостоверных сведений". При этом сохранить компанию реально. Все неточности с юридическим адресом устранимы", - сообщают СМИ.

Между тем, певица, которая продолжает молчат о том, что Россия напала на Украину, не полностью прекратила зарабатывать в РФ. Она все еще числится индивидуальным предпринимателем, а это означает, что возможность для заработка осталась.

Напомним, ранее украинские певицы-запроданки (Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова), а также телеведущие Регина Тодоренко и Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука ‒ кума русского диктатора Путина) попали под санкции СНБО.

Ани Лорак, Повалий и Седокова с 2014 года активно давали концерты в стране-агрессоре. Они не высказывались касательно войны на Донбассе, которую развязала Россия, игнорировали аннексию Крыма и кровавую политику Владимира Путина по отношению к родной стране.

С 24 февраля Таисия Повалий не раз появлялась на пропагандистских мероприятиях, выступала в Кремле и цинично пела украинские песни, продвигая нарратив про "братские народы". Лорак же, как и предыдущие 8 лет, решила отмалчиваться, а недавно объявила тур по городам Германии, назвав себя "самой титулованной украинской певицей".

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