В РФ звезде "Улицы разбитых фонарей" выстрелили в голову

Кратко:
- 20-летний злоумышленник выстрелил актеру в голову из сигнального пистолета
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" 48-летний Валерий Музыка, который сейчас работает охранником в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, пострадал в конфликте с одним из посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 20-летний молодой человек выстрелил бывшему актеру в голову из сигнального пистолета. Перед этим нарушитель разбрасывал мусор и громил урны на фуд-корте торгового центра. Валерий решил скрутить его и вывести за пределы ТЦ, на что мужчина достал сигнальный пистолет "Пионер" и несколько раз выстрелил в район головы. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение плеча.
Также известно, что стрелка уже задержали, ему выписали штраф за хулиганство и поместили в изолятор, изъяв пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Валерий Музыка признался, что чудом остался жив. Спасло его то, что он грамотно прикрыл место, куда целился нарушитель, рукой.
"Если бы я чуть не отодвинул руку - могло бы закончиться летальным исходом. Одна пуля в руку мне попала, а другая чиркнула по виску, опалила мне весь висок. Еще пару сантиметров, был бы глаз, это бы закончилось летальным исходом", - поделилися Валерий Музыка с журналистами после инцидента.
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