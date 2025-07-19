Кратко:
- Что сообщил Малахов о смерти артистки
- Чем прославился дуэт
Популярный в террористической России телеведущий Андрей Малахов сообщил о том, что в РФ скончалась участница музыкально-блогерского дуэта Зоя (София) Борисюк, которая принимала участие в его шоу и запомнилась зрителям, как душа дуэта "Зоя и Валера".
Как пишут российские пропагандисты, она записывала музыкальные ролики вместе с братом Валерием. Видео стали популярны в Сети и набирали миллионы просмотров.
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Ранее Главред сообщал печальную весть о том, что в начале июля погиб звезда "Ливерпуля" Диогу Жота. Автомобиль, в котором находились Диогу и его младший брат Андре, слетел с дороги и загорелся.
Также, к сожалению, в возрасте 47-ми лет погиб в Париже французский стендап-комик и актер Бан Гей Мин. Он известен по фильмам "Астерикс и Обеликс" и "Шеф". Актер ушел из жизни в результате несчастного случая.
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