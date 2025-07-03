Через 10 дней после свадьбы: погиб звезда "Ливерпуля" Диогу Жота

Вкратце:
- 3 июня в Испании разбился в ДТП Диогу Жота
- За десять дней до трагедии он сыграл свадьбу с возлюбленной
Нападающий сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Ему было 28 лет. О трагедии сообщает издание Marca.
ДТП произошло в Испании, провинция Самора. Автомобиль, в котором находились Диогу и его младший брат Андре, слетел с дороги и загорелся. "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12:30 утра на 65-м километре автострады A-52, в муниципалитете Сернадилья, Самора. Автомобиль съехал с дороги, и, судя по всему, во время обгона лопнула шина. В результате аварии автомобиль загорелся, и оба человека погибли. До завершения судебно-медицинской экспертизы один из погибших был опознан как Диого Жота, игрок футбольного клуба "Ливерпуль", а также его брат, Андре Фелипе", - цитирует Гражданской гвардии Испании издание Sky News.
Новость о трагедии подтвердил футбольный клуб "Ливерпуль": "Футбольный клуб "Ливерпуль" потрясен трагической гибелью Диого Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. ФК "Ливерпуль" пока не будет давать никаких дополнительных комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, партнеров по команде и сотрудников клуба, которые пытаются смириться с невообразимой потерей Диого и Андре. Мы будем продолжать оказывать им полную поддержку".
Диогу Жота был талантливым футболистом, подающим надежды на блестящую карьеру. В мае в составе команды Ливерпуля он стал чемпионом Английской Премьер-лиги 2024/2025. Был победителем Лиги наций УЕФА 2025.
22 июня, за десять дней до трагедии, Диогу Жота женился на своей девушке и матери троих его детей Руте Кардозо.
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