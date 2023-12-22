В РФ Лолиту хотят посадить в тюрьму за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

В России квасные патриоты и религиозные фанатики требуют тюремного заключения для артистов-путинистов - в том числе Лолиты и Киркорова.

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Милявской грозит срок за "голую вечеринку" Ивлеевой / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре России квасные патриоты уже на второй день после скандальной московской вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом "почти обнаженный" требуют посадить в тюрьму ее участников ‒ в том числе и путинистов-артистов: певицу Лолиту Милявскую и певца Филиппа Киркорова.

Аргумент у фанатов диктатора Путина ровно один ‒ мол, террористы в Украине рискуют жизнью, увлекая захватывая чужие территории, а в тылу танцуют полуголыми вместо пропаганды "традиционных" ценностей.

По меньшей мере три общественные организации обратились в разные карательные органы с требованиями задержать, публично пристыдить, заставить извиняться и посадить в тюрьму участников вечеринки, среди которых были, кроме Милявской и Киркорова, Дима Билан, Ксения Собчак, Сергей Лазарев и многие другие представители бомонда страны-агрессора РФ.

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"Так называемая "богема" оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны. Их действия оскорбительны для всего общества, – написала депутат Госдумы Нина Останина в Генпрокуратуру РФ.

А некий руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ" Виталий Бородин заявил, что вечеринка Ивлеевой, где Лолита ползала на карачках (и так далее) – "настоящая содомия, мракобесие, пропаганда ЛГБТ".

Напомним, ранее Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

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