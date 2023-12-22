В РФ Лолиту хотят посадить в тюрьму за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

В стране-агрессоре России квасные патриоты уже на второй день после скандальной московской вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом "почти обнаженный" требуют посадить в тюрьму ее участников ‒ в том числе и путинистов-артистов: певицу Лолиту Милявскую и певца Филиппа Киркорова.
Аргумент у фанатов диктатора Путина ровно один ‒ мол, террористы в Украине рискуют жизнью, увлекая захватывая чужие территории, а в тылу танцуют полуголыми вместо пропаганды "традиционных" ценностей.
По меньшей мере три общественные организации обратились в разные карательные органы с требованиями задержать, публично пристыдить, заставить извиняться и посадить в тюрьму участников вечеринки, среди которых были, кроме Милявской и Киркорова, Дима Билан, Ксения Собчак, Сергей Лазарев и многие другие представители бомонда страны-агрессора РФ.
"Так называемая "богема" оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны. Их действия оскорбительны для всего общества, – написала депутат Госдумы Нина Останина в Генпрокуратуру РФ.
А некий руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ" Виталий Бородин заявил, что вечеринка Ивлеевой, где Лолита ползала на карачках (и так далее) – "настоящая содомия, мракобесие, пропаганда ЛГБТ".
Напомним, ранее Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.
Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.
Вас также может заинтересовать:
- "А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике
- "Уже несколько дней не выкисают": Волочкова и Джигурда разделись до трусов, рассмешив Ивлееву
- "Дремучая, как тундра": в РФ унизили "выскочку" Ивлееву