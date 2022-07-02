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В Огневич появился новый преследователь: пришел к ней домой

2 июля 2022, 13:03

Певица испугалась нового навязчивого "поклонника". Он ушел, лишь когда она пригрозила вызвать полицию.

злата огневич
В Огневич появился новый преследователь/ Instagram Огневич

Украинская певица Злата Огневич, которая уже на протяжении трех лет страдает от преследования и угроз неадекватного антифаната, теперь пожаловалась в соцсетях на нового преследователя.

Артистку прямо у нее перед домом встретил неизвестный мужчина. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories.

Мужчина назвался Андреем Ткаченко и начал ей что-то говорить. Она смогла заставить его уйти, лишь когда пригрозила, что вызовет полицию.

Певица отметила, что это плохо, когда в свободном доступе можно найти информацию о любом гражданине Украины. Ведь часто этим могут воспользоваться любые люди.

"Например, сейчас пришел какой-то чувак по имени Андрей Ткаченко и начал мне что-то там говорить. Очередной преследователь. Я сказала, что вызываю полицию. Он замолчал и ушел", – рассказала певица.

Она добавила, что должна быть защита публичных людей и информации о них, в том числе и о месте их проживания, и с этим вопросом она обратилась к властям.

злата огневич
Instagram Огневич

Напомним, украинская певица Злата Огневич ранее заявила, что ее уже три годы преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Она даже обращалась за помощью к правоохранителям, однако это не очень помогло – мужчину задержали, но потом отпустили по решению суда.

Мужчина неоднократно приходил в жилой комплекс, где живет Огневич. Он уже не раз грозился убить певицу, если еще раз увидит ее по телевидению.

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Огневич Злата Огневич
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