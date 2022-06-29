Огневич решила стать трэвел-блогером: что известно

Злата Огневич рассказала о планах / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич планирует в скором времени начать новую деятельность.

По словам певицы, она недавно побывала на западной Украине и необычайно вдохновилась свой поездкой.

"Я подумала завести еще одну страницу, где я посвящу все горам и путешествиям. Буду также рассматривать какую-то экипировку. Когда я создам, то дам ссылку", – поделилась своими планами Огневич.

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Напомним, украинская певица Злата Огневич уже давно хотела сделать татуировку, но не решалась, ведь нательные рисунки остаются с тобой на всю жизнь. Какое-то время артистка примеряла на себя разные варианты эскизов, используя переводные картинки - на ее груди красовалась птица-феникс, на руке - индейский ловец снов, и пр.