"В лицо не плюнете?": Дантес рассказал, как относится к Кацурину и когда разведется с Дорофеевой

Любовный четырехугольник лихорадит уже полгода. Певец намекнул на близкую развязку.
Украинский певец и комик Владимир Дантес принял участие в эфире радио Люкс ФМ, и рассказал ведущим Славе Демину и Татьяне Татарченко, какие отношения его сейчас связывают с бывшей женой, певицей Надей Дорофеевой, и с бывшим другом, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, которые сейчас вместе, как пара.
После долгой паузы артист признался, что общение между ними "никакое". "Я недавно брал у него кейс для гитары. У меня не было, я взял. Мы общаемся, когда так складываются обстоятельства", - сухо рассказал Дантес.
На вопрос Татарченко, не хочется ли ему плюнуть Кацурину в лицо при встрече, артист не задумываясь заявил: "А зачем? Мы же все – взрослые люди. Мы же не из подворотни какие-то парни".
Также Дантес рассказал, когда планирует официально развестись с Надей Дорофеевой - несмотря на то, что супруги объявили о расставании еще в начале марта, и у каждого из них уже своя личная жизнь, официально артисты все еще женаты.
Певец отмечает: развод запланирован на сентябрь.
Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.
Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.
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