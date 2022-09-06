Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

Надя Дорофеева прокомментировала роман Дантеса и Кацуриной / instagram.com/nadyadorofeeva

В средине июля украинская певица Надя Дорофеева призналась, что состоит в романтических отношениях с музыкантом и ресторатором Михаилом Кацуриным.

Ее бывшему мужу, певцу и комику Владимиру Дантесу приписывали роман с бывшей женой Кацурина - Дашей. Недавно и эта пара подтвердила, что они теперь больше, чем друзья.

Правда, это заявление получилось слегка скандальным: сперва Дантес жестко подшутил над сексуальной жизнью их любовного четырехугольника, в котором они фактически обменялись партнерами, затем Кацурина рассказала, как близость с певцом помогла ей пережить развод.

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Кто совершил первый шаг к распаду обеих семей - загадка, которая, вероятно, так и останется нераскрытой. Однако официальное подтверждение романа между бывшим мужем и бывшей подругой, похоже, задели Надю Дорофееву.

На своей странице в Instagram певица намекнула, что не верит в настоящие чувства между Дашей и Вовой. Она опубликовала дефиницию слова "хайп" на фоне собственного фото в белых шортах.

Надя Дорофеева прокомментировала роман Дантеса и Кацуриной / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева в прямом эфире впервые прокомментировала роман с мужем бывшей подруги - певица, краснея, как румяная гимназистка, отметила, что очень счастлива с Кацуриным.

Меж тем известный таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева - она не исключает возможность воссоединения, но при одном условии.

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