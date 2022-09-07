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Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с Кацуриным

7 сентября 2022, 14:23

Тренер проекта Голос країни дала эксклюзивное интервью инфотейнмент шоу ЖВЛ о своей личной жизни и творчестве во время войны.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева рассказала о разводе, романе с Кацуриным и отношении к новой любви Дантеса / Пресс-служба

Сегодня, 7 сентября, в инфотейнмент шоу ЖВЛ на телеканале ТЕТ показали эксклюзивное интервью певицы и тренерки главного музыкального проекта Голос країни DOROFEEVA. Артистка рассказала об общении с семьей, разводе с Владимиром Дантесом и новой любви.

С самого начала войны DOROFEEVA ведет активную социальную деятельность: выступает с благотворительными концертами по всему миру, приобщается к сборам средств, поддерживает украинских беженцев в разных странах Европы и дает концерты для военных и внутренних переселенцев. Артистка призналась, что петь свои русскоязычные хиты у нее больше нет желания, исключение она готова сделать только для военных.

"Первые три месяца я была в ступоре. Почти сразу у меня появилось желание писать украинские песни, но это давалось очень сложно. У меня не шла мелодия и было такое ощущение, как будто у меня отняли все силы. Немного погодя я смогла собраться и это придало мне крылья. Сейчас у меня очень странное ощущение, когда я пою свои русскоязычные песни. Исключение я делаю только для военных, когда они меня просят что-то такое спеть, они хотят вспомнить прошлую жизнь, вспомнить то, что им нравилось. Конечно я им пою. Я бы очень хотела, чтобы мы вернули свой дом. Мне кажется, что самое важное, что нужно сделать после победы - отдать дань уважения всем погибшим", - говорит артистка.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева готовит украиноязычный альбом / Пресс-служба

DOROFEEVA призналась, что из-за войны очень скучает по своей семье, которая осталась во временно оккупированном Крыму.

"Они переживают войну очень сложно. Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. Для меня это огромная боль и очень сложная тема. Моя семья - это самое важное что у меня есть", - говорит певица.

Этот год для проекта DOROFEEVA должен был стать годом трансформаций, но певица даже и не думала, что трансформация станет именно такой. Новость о разрыве любимой пары украинского шоу-бизнеса шокировала фанатов, ведь за 1,5 месяца до этого пара отдыхала вместе в Мексике и имела абсолютно счастливый вид.

"Этот год должен был стать для меня годом смелости. У меня начиналась новая творческая жизнь, первый сольный альбом. Я уже знала, что мы расстаемся с мужем и это был для меня совсем новый этап, - говорит Дорофеева. - В Мексику мы уже ехали с пониманием, что это последний шанс сохранить отношения. Это был очень крутой отпуск, я осталась в восторге от него, но это было путешествие двух друзей, а не мужа и жены. Когда мы вернулись домой, то сказали друг другу, что наверное надо расходиться, как муж и жена, ведь мы стали жить, как друзья. Это решение далось очень сложно, мы принимали решение о разводе где-то полгода, общались об этом постоянно. Мы с Вовой очень уважаем друг друга и любим, но как друзья. Мы очень давно это поняли, но все равно хотели попробовать сохранить семью".

Не обошлось и без вопросов про нового возлюбленного Мишу Кацурина. DOROFEEVA рассказала, почему они приняли решение сразу после разводов рассказать общественности о своем романе.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева находится в романтических отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным / Пресс-служба

"Люди очень много придумали в этой истории. Где-то есть правда, где-то ее нет. Я чувствовала, что скрывать правду несправедливо. Мы написали о том, что мы вместе, чтобы расставить все точки над "i" и сказать: если вы нас вместе где-то увидите, то да, мы вместе", - говорит Дорофеева.

А вот комментировать сплетни относительно возможного романа своего бывшего мужа с Дашей Кацуриной певица отказалась.

"Это их история и я ее уважаю. Считаю, что Вова сам должен, если он хочет, что-то рассказывать", - говорит Дорофеева.

Ныне свою миссию DOROFEEVA видит в том, чтобы помогать людям песней. А еще очень хочет, чтобы на экраны вернулся Голос країни, который начали снимать еще до войны. Потому что музыка - это то, что спасает ее от психологического истощения.

Еще больше эксклюзивных интервью-в шоу ЖВЛ в будни в 10:00 на телеканале ТЕТ.

шоу-бизнес 1+1 Надя Дорофеева Владимир Дантес Дантес новости шоу бизнеса
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