'В интересном положении': известный ведущий рассекретил беременность Дорофеевой

Вполне вероятно, что скоро семью Кацуриных будет ждать пополнение. Украинский ведущий заявил, что Дорофеева, вероятно, вскоре станет матерью.

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Дорофеева, вероятно, вскоре станет матерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Популярная певица Надя Дорофеева может быть беременной. Об этом украинский ведущий Артур Адамов заявил в новом выпуске шоу "#ністиданісовісті", которое 9 августа опубликовали на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Такое предположение Адамов выдвинул после премьеры клипа на новую песню артистки "Нитроглицерин". Дело в том, что Дорофеева впервые за свою карьеру сниматься не стала. А главную роль в видеоработе исполнила украинская танцовщица Марина Кущева.

"Все клипы, которые выпускала Надя Дорофеева, - они были с ее участием. А последний клип вышел - там ее нет. Ее не показывают. Я думаю, что, возможно, это связано с тем, что Надя в интересном положении и сейчас ей танцевать в клипах - это вообще не ок", - отметил Адамов. видео дня

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Кстати, недавно Дорофеева оказалась на больничной койке. Певица не поделилась подробностями, но оказалось, что Дорофеева находится в институте ортопедии.

Кроме этого, Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни. Звезда рассказала, что уже много лет страдает от тяжелых головных болей.

В свою очередь Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой. Несмотря на всю идиллию, на первый взгляд, у звездных супругов, и на этом небе время от времени появляются облака.

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