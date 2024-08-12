'В интересном положении': известный ведущий рассекретил беременность Дорофеевой

Популярная певица Надя Дорофеева может быть беременной. Об этом украинский ведущий Артур Адамов заявил в новом выпуске шоу "#ністиданісовісті", которое 9 августа опубликовали на YouTube-канале "Люкс ФМ".
Такое предположение Адамов выдвинул после премьеры клипа на новую песню артистки "Нитроглицерин". Дело в том, что Дорофеева впервые за свою карьеру сниматься не стала. А главную роль в видеоработе исполнила украинская танцовщица Марина Кущева.
"Все клипы, которые выпускала Надя Дорофеева, - они были с ее участием. А последний клип вышел - там ее нет. Ее не показывают. Я думаю, что, возможно, это связано с тем, что Надя в интересном положении и сейчас ей танцевать в клипах - это вообще не ок", - отметил Адамов.видео дня
Надя Дорофеева - последние новости по теме
Кстати, недавно Дорофеева оказалась на больничной койке. Певица не поделилась подробностями, но оказалось, что Дорофеева находится в институте ортопедии.
Кроме этого, Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни. Звезда рассказала, что уже много лет страдает от тяжелых головных болей.
В свою очередь Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой. Несмотря на всю идиллию, на первый взгляд, у звездных супругов, и на этом небе время от времени появляются облака.
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