Все хуже и хуже: звезда "Бриллиантовой руки" отказалась лечить рак

Светлане Светличной не будут делать операцию на удаление злокачественной опухоли.

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У Светланы Светличной рак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svetlana__svetlichnaya/

У российской известной актрисы и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рак, но она против хирургического вмешательства.

Как сообщает росСМИ Mash, актриса боится, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие после операции.

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Биопсия показала растущее и поражающее ткани злокачественное образование и Светличная очень сдала в последнее время. У нее упало зрение, появились боли в голове, ушах и горле, и она постоянно ощущает слабость.

Актриса же решила, что будет лечиться лекарственной терапией и операцию на опухоли проводить не будут.

Кто такая Светлана Светличная? Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

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