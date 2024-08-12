Все хуже и хуже: звезда "Бриллиантовой руки" отказалась лечить рак

У российской известной актрисы и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рак, но она против хирургического вмешательства.
Как сообщает росСМИ Mash, актриса боится, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие после операции.
Биопсия показала растущее и поражающее ткани злокачественное образование и Светличная очень сдала в последнее время. У нее упало зрение, появились боли в голове, ушах и горле, и она постоянно ощущает слабость.
Актриса же решила, что будет лечиться лекарственной терапией и операцию на опухоли проводить не будут.
Кто такая Светлана Светличная?
Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.
По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.
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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.
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