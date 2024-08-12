"Сегодня не служит в ТРО": Alena Omargalieva рассказала, где сейчас Тамерлан

Из-за полномасштабной войны творческий дуэт TamerlanAlena переживает не лучшие времена.

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Алена Омаргалиева рассказала, чем занимается Тамерлан во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Дуэт TamerlanAlena сейчас в сложном положении: Алена Омаргалиева строит сольную карьеру, пока Тамерлан всерьез занялся сотрудничеством с украинскими защитниками. Певица надеется со временем восстановить творческий союз с мужем, но сейчас приближение победы над оккупантом - на первом месте.

"С началом вторжения наши отношения полностью изменились. Мы стали еще ближе, чем когда-либо. У каждого в нашей семье свои дела: я занимаюсь творчеством, Тамерлан помогает военным, сын ходит на футбол. ... Видимся сейчас не очень часто. Он постоянно ездит в командировки по Украине, часто на ноль. Когда он возвращается домой, я понимаю, что он очень устал и ему надо отоспаться, отдохнуть, восстановить силы. Поэтому я с пониманием отношусь к этому", - рассказала Омаргалиева в интервью для издания Фокус.

Также артиста призналась, что муж уже не служит в ТРО, куда пошел добровольцем в начале полномасштабной войны. Сейчас Тамерлан нашел для себя занятие, к которому больше лежит душа.

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"Сегодня Тамерлан не служит в ТРО, но он полностью сосредоточен на благотворительной деятельности и помощи ВСУ. Вместе с военными сейчас занимается разработкой и изготовлением для войска украинских БПЛА. Также, Тамерлан вместе с Силами Обороны Ударных подразделений продолжает выполнять как доброволец боевые задачи. ... На сегодня Тамерлан избрал своим долгом ускорять победу. Он мне так говорит и я его очень понимаю и поддерживаю", - отмечает Алена Омаргалиева.

Кто такие TamerlanAlena? TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

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