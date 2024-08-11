Олимпийская чемпионка Магучих призналась, когда выйдет замуж

Звездная прыгунья рассказала о планах на свадьбу.

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Ярослава Магучих с женихом - Магучих рассказала про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

В ноябре 2023 года украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила предложение от своего бойфренда Назара. Однако тогда свадьбу решили отложить из-за подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.

Впрочем, и после Олимпийских игр спортсменка не торопится под венец. Об этом Магучих рассказала в эфире Сніданку з 1+1.

По ее словам свадьба - активная тема для обсуждений с Назаром. Однако конкретных решений пара пока не приняла - впереди в спортивной карьере прыгуньи есть еще несколько важных этапов.

"На самом деле после Олимпиады легче не стало, потому что еще три старта и нет времени расслабляться. Но мысли уже есть, единственное, что, конечно, это очень сложно организовать, но будем пытаться", - поделилась Ярослава Магучих.

Смотрите видео интервью Ярославы Магучих для Сніданку з 1+1:

Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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