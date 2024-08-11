"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая тщательно следит за своим внешним видом, который для нее является важной частью ее публичного образа. Впрочем, большое внимание она уделяет и ментальному здоровью.
Особенно остро этот вопрос встал во время полномасштабной войны. Чтобы "обновиться" и избавиться от привычки "нервно скролить новостную ленту", свойственную многим украинцам, Осадчая приняла необычную для публичной личности аскезу.
Об этом ведущая рассказала в своем блоге в Instagram. Она отметила, что практикует цифровой детокс - отказ от социальных сетей на определенное время, и поделилась впечатлениями о результате.
"Цифровой детокс - то что надо всем без исключений. Несколько дней без соц. сетей, и как новенькая. Пока выдерживала диджитал аскезу (отучаю себя от нервного листания ленты), случился день книголюба. А это собственно то, что гораздо полезнее скроллинга", - рассказала Катя Осадчая.
Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Катя Осадчая - последние новости:
Ранее муж Кати Осадчей, шоумен Юрий Горбунов, признался, как ему и ведущей удается переживать семейные кризисы и недоразумения за семь лет в официальном браке.
Также Осадчая раскрыла причину, почему ей и мужу пришлось отложить решение об усыновлении ребенка, о котором они говорили еще в начале полномасштабной войны.
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