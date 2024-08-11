"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

Известная ведущая рассказала про вредную привычку, от которой страстно желает избавиться.

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Катя Осадчая новости - Осадчая рассказала про новую аскезу и вредные привычки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая тщательно следит за своим внешним видом, который для нее является важной частью ее публичного образа. Впрочем, большое внимание она уделяет и ментальному здоровью.

Особенно остро этот вопрос встал во время полномасштабной войны. Чтобы "обновиться" и избавиться от привычки "нервно скролить новостную ленту", свойственную многим украинцам, Осадчая приняла необычную для публичной личности аскезу.

Об этом ведущая рассказала в своем блоге в Instagram. Она отметила, что практикует цифровой детокс - отказ от социальных сетей на определенное время, и поделилась впечатлениями о результате.

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"Цифровой детокс - то что надо всем без исключений. Несколько дней без соц. сетей, и как новенькая. Пока выдерживала диджитал аскезу (отучаю себя от нервного листания ленты), случился день книголюба. А это собственно то, что гораздо полезнее скроллинга", - рассказала Катя Осадчая.

Катя Осадчая новости - Осадчая рассказала про новую аскезу и вредные привычки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Катя Осадчая - последние новости:

Ранее муж Кати Осадчей, шоумен Юрий Горбунов, признался, как ему и ведущей удается переживать семейные кризисы и недоразумения за семь лет в официальном браке.

Также Осадчая раскрыла причину, почему ей и мужу пришлось отложить решение об усыновлении ребенка, о котором они говорили еще в начале полномасштабной войны.

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