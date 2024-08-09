Певица Надя Дорофеева поделилась фотографией из больницы.

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Надя Дорофеева показала фото из больницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая буквально сделала честное признание относительно своего заболевания, оказалась на больничной койке.

Как написала она на своей странице в Instagram, если любишь танцевать, то нужно и любить лечится.

Надя Дорофеева оказалась на больничной койке / Скриншот Instagram/nadyadorofeeva

Певица не поделилась подробностями, но оказалось, что Дорофеева находится в институте ортопедии.

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Добавим, Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, признался, что общается только с Дантесом.

А также недавно Надя Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.

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