Дорофеева оказалась на больничной койке

Украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая буквально сделала честное признание относительно своего заболевания, оказалась на больничной койке.
Как написала она на своей странице в Instagram, если любишь танцевать, то нужно и любить лечится.
Певица не поделилась подробностями, но оказалось, что Дорофеева находится в институте ортопедии.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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Добавим, Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, признался, что общается только с Дантесом.
А также недавно Надя Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.
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