УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"В его жизни не самый простой период": Александр Рыбак уехал в США лечить многолетнюю зависимость

21 июня 2022, 02:57

36-летний скрипач пытается преодолеть свою слабость более 10 лет.

Александр Рыбак лечится от зависимости в США / instagram.com/rybakofficial

Норвежско-белорусский скрипач, певец, победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак отправился в США чтобы пройти курс лечения от многолетней зависимости.

Слабость музыканта - снотворное и антидепрессанты. Это - не первая попытка избавиться от вредной привычки: два года назад он уже ложился на реабилитацию.

Тогда он заявил, что потратил на свою зависимость 10 лет жизни, и это серьезно сказалось на его психическом и физическом здоровье. Поэтому он решил поставить в этом вопросе точку.

"Это коснулось не только моего мозга, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - рассказывал Рыбак.

Очевидно, одной поездки в рехаб оказалось недостаточно. В белорусских СМИ появилась новость о том, что скрипач переживает тяжелый период жизни, в связи с чем он отправился в США на повторное лечение.

Читайте такжеДжей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрещении российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

Также фронтмен группы Друга ріка, певец Валерий Харчишин резко высказался в адрес организаторов Евровидения, которые ранее заявили, что Украина не сможет принимать у себя песенный конкурс в 2023 году.

Другие новости:

шоу-бизнес Александр Рыбак новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:45

59-летнего Джонни Деппа не узнали во время концерта - актер сильно изменился

03:34

Это последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

03:10

Самый вкусный джем на зиму из 2 ингредиентов: очень простой и быстрый рецепт

03:01

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

02:57

"В его жизни не самый простой период": Александр Рыбак уехал в США лечить многолетнюю зависимость

Реклама
02:17

Запрещенная украинская символика в лифе платья: украинская модель рассказала про аферу в Каннах

02:05

Война в Украине может длиться годы: НАТО придется перейти на военные рельсы – экспертВидео

01:32

Военный эксперт Жданов пояснил нюансы освобождения Херсона украинской армиейВидео

01:01

Джей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

00:51

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в бедуВидео

00:40

Дизайн кухни: советы по планированию идеального пространства

20 июня, понедельник
23:58

"Как рабы": парамедик "Тайра" рассказала об условиях ее содержания в пленуВидео

23:46

"Не получается": Данилко впервые рассказал, почему у него нет семьи

23:37

Сильное задымление: ВСУ накрыли много "жирных" целей на острове Змеиный - АрестовичВидео

23:04

Вера Брежнева поздравила маму на День отца

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войнеВидео

22:31

Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов "покрошили" вместе с техникойВидео

22:28

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страстьВидео

22:23

Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

22:09

Готовы к любому сценарию: войска РФ усилили обстрелы Харьковщины, есть жертвыВидео

Реклама
21:54

Город виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаВидео

21:32

Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - АрестовичВидео

21:19

Зеленский встретился с легендарным голливудским комиком Беном СтиллеромВидео

21:11

"Искра демократии": Шольц поведал, чего больше всего боится ПутинВидео

21:00

Что будет с долларом: эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютойВидео

20:52

Правда ли щавель спасает от рака и можно ли его кушать много - исследования

20:46

Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – ГайдайВидео

20:42

ЕС на неделе объявит о пакете помощи Украине на 9 млрд евро - BloombergВидео

20:31

Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

20:28

Телебачення Торонто. Уничтожить Украину в хорошем смысле: что не так с российскими либералами?Видеоблоги

20:14

Эксперт-международник пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии тяжелого оружияВидео

20:02

Байден откровенно высказался о перспективах вступления Украины в ЕСВидео

19:59

"Признайте границы": Черновецкий нарвался на подозрение зашкваром с "ЛДНР"

19:54

Почему Лукашенко уже потерял возможность для нападения на Украинумнение

19:32

Запрет русской музыки в Украине: в СНБО ответили на вопросы

19:31

Оккупанты получили по зубам на двух направлениях: ВСУ отразили вражеский штурмВидео

19:31

Анна Богдан после разрыва с холостяком кардинально сменила имидж

19:23

В МВД назвали три причины, почему не нужно паниковать из-за возможного вторжения БеларусиВидео

19:15

"Душевная болезнь": Гребенщиков гневно высказался о принадлежности Крыма и ДонбассаВидео

19:12

Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады КалининградаВидео

Реклама
19:06

Евгений Кошевой не сдержал слез: жена комика показала видео с его старшей дочерьюВидео

18:57

Атака на Харьков и захват Славянска: Зеленский раскрыл новое направление удара РФВидео

18:52

"Покажу, откуда на Украину готовили нападение": Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки БеларусиВидео

18:45

Мощный ракетный удар по югу Украины: оккупанты выпустили 14 ракет за три часаФото

18:45

Зеленский высказался, как повлияла война в Украине на жителей Африки

18:42

Массовое дезертирство на Харьковщине: сотни оккупантов РФ сбежали с позицийВидео

18:18

Украинцы дают бой оккупации России: планы Путина по "референдумам" и аннексии терпят крахВидео

18:15

Рогатая мстительница: под Запорожьем коза подорвала растяжки и ранила группу оккупантов

18:06

Риск упущенных возможностей, или Что может получить Украина в случае входа в состав ЕСмнение

17:56

Зеленский побывал на фронте и посетил Лисичанск: в Слуге народа показали фотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять