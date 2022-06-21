"В его жизни не самый простой период": Александр Рыбак уехал в США лечить многолетнюю зависимость

Александр Рыбак лечится от зависимости в США / instagram.com/rybakofficial

Норвежско-белорусский скрипач, певец, победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак отправился в США чтобы пройти курс лечения от многолетней зависимости.

Слабость музыканта - снотворное и антидепрессанты. Это - не первая попытка избавиться от вредной привычки: два года назад он уже ложился на реабилитацию.

Тогда он заявил, что потратил на свою зависимость 10 лет жизни, и это серьезно сказалось на его психическом и физическом здоровье. Поэтому он решил поставить в этом вопросе точку.

"Это коснулось не только моего мозга, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - рассказывал Рыбак.

Очевидно, одной поездки в рехаб оказалось недостаточно. В белорусских СМИ появилась новость о том, что скрипач переживает тяжелый период жизни, в связи с чем он отправился в США на повторное лечение.

Читайте такжеДжей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрещении российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

Также фронтмен группы Друга ріка, певец Валерий Харчишин резко высказался в адрес организаторов Евровидения, которые ранее заявили, что Украина не сможет принимать у себя песенный конкурс в 2023 году.

Другие новости: