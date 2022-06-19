Валерий Харчишин посоветовал организаторам Евровидения "не дуть в штаны", а помочь Украине

Харчишин раскритиковал Европейский вещательный союз за решение по месту проведения Евровидения-2023 / facebook.com/DrugaRika

Фронтмен группы Друга ріка, певец Валерий Харчишин резко высказался в адрес организаторов Евровидения, которые ранее заявили, что Украина не сможет принимать у себя печенный конкурс в 2023 году.

Артист является одним из самых ярых приверженцев того, что европейское сообщество непременно должно посетить Украину в рамках Евровидения. Особенно после такой триумфальной победы, которую одержали Kalush Orchestra в этом году.

Европейскому вещательному союзу Харчишин посоветовал не заниматься ерундой, выискивая причины, почему проведения Евровидения-2023 в Украине невозможно, а заняться более важной проблемой - помощью нашей стране одержать победу над Россией, которая развязала вероломную войну.

"Вместо того, чтобы [дуть - неценз.] в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Вдруг может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежище в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве", – резко высказал свое мнение Харчишин в интервью для 24 Канала.

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Напомним, 17 июня стало известно, что Европейский вещательный союз постановил, что песенный конкурс Евровидение в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддерживает проведение песенного конкурса Евровидение-2023 в Украине. Он выразил уверенность, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения.

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