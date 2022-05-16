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"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

16 мая 2022, 14:17

Фронтмен группы прошелся по жюри.

Валерий Харчишин
Валерий Харчишинж жестко прошелся по продюсеру Евровидения / Delfi

После того, как украинская группа Kalush Orkestra победила на песенном международном конкурсе "Евровидение 2022", который состоялся в итальянском Турине, возникло много вопросов относительно голосования украинским жюри за Польшу, которое возглавил продюсер Вадим Лисица.

Именно по нему и "прошелся" в своем заявлении лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.
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"До и во время Революции достоинства, а затем определенное время после аннексии Крыма работал (Вадим Лисица - авт.) в Московии директором одного из направлений Warner Russia. Это именно тот лейбл Warner Russia, который в свое время выкупил Блаватник (по слухам за деньги Путина – 3 млрд долларов) чтобы продвигать российскую музыкальную культуру и русский мир во всем мире. Именно этот Warner Russia, зажегший и экспортировавший к нам, прямо из Москвы новых "украинских звезд". Да, дорогие, в течение последних лет, финансирование, контракты, поддержка у этих украинских звезд была именно с Warner Russia и в Украине через своего представителя компанию Best Music. Напрямую или через посредников. Уверен, что они до сих пор не разорвали контракты", - написал на своей странице Facebook Харчишин.

Он также заявляет, что Вадим Лисица является директором по распределению средств организаций коллективного управления под названием ГС УЛАСП и ГС ОКУАСП.

"Главный в этих организациях Александр Никин. Друг и подельник Лисы. До войны он находился под круглосуточным арестом, счета организаций также арестованы и сегодня, продолжаются следственные действия. Никин пытался дать взятку ($100тыс.) народному депутату, с целью снести невыгодный для него законопроект, перекрывавший доступ к схемам хищения авторских денег!Тогда в гостинице Киев и был задержан правоохранителями. Лиса, Никин, Долинский, и еще несколько неизвестных широким массам лиц по подозрению следствия, причастны к хищениям миллионов авторских роялти. Эта мерзость, как спрут пролезла в темные щели и зарабатывала на авторах страны", - говорит Харчишин.

"Кто, как и за какие выслуги, после кучи скандалов, пресс-конференций, расследований по вопросам хищения авторских вознаграждений, допустил Лису к председательству в жюри в данном конкурсе - остается открытым", - подытоживает Харчишин.

Скандал на "Евровидении-2022"

В Сети развернулся настоящий скандал после финала "Евровидения-2022", во время которого профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше.

На такое решение нашей делегации отреагировала актриса Ольга Сумская. Артистка считает, что состав жюри от Украины должен был быть другим.

"Вопрос: разве нельзя было пригласить в состав жюри победителей и участников прошлогодних конкурсов - Руслану, Джамалу, Пономарева, Тину Кароль, Злату Огневич, Андрея Данилко и других?", - написала Сумская на своей страничке в Instagram.

viber
Евровидение-2022
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