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"Бестолковое решение жюри": Сумкая вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

16 мая 2022, 09:00

Артистка считает, что состав жури от Украины был подобран неверно.

Сумкая вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022 / instagram.com/olgasumska/

После финала Евровидения-2022 произошел скандал - национальное жюри из Польши поддержало Украину и отдало выступлению 12 баллов, а вот от членов жюри Украины польский исполнитель не получил ни одного балла.

На такое решение нашей делегации отреагировала актриса Ольга Сумская. Артистка считает, что состав жюри от Украины должен был быть другим.

"Вопрос: разве нельзя было пригласить в состав жюри победителей и участников прошлогодних конкурсов - Руслану, Джамалу, Пономарева, Тину Кароль, Злату Огневич, Андрея Данилко и других?", - написала Сумская на своей страничке в Instagram.

Также она попросила прощения у Польши за такое решение украинских жюри.

instagram.com/olgasumska/

Напомним, ранее украинская певица и член жюри от Украины на Евровидении 2022 Ирина Федишин утверждает, что поставила польскому исполнителю 10 баллов, однако жюри выставляет места, а не баллы. Она поставила представителя Польши на 10 место.

После оглашения результатов голосования жюри в их адреса посыпались обвинения. Чтобы оправдаться, Ирина Федишин показала анкету, где указано, что она якобы поставила представителю Польши 10 баллов.

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