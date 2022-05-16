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Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

16 мая 2022, 09:35

Он признался, что ему досадно, что так случилось и извинился перед польским народом.

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши / скриншот

Глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица прокомментировал отсутствие баллов от украинских судей для представителя Польши.

Во время пресс-конференции для журналистов он отметил, что члены жюри подписали соглашение, в котором прописано то, что они не могут учитывать в своем голосовании политический фактор. Мол, жюри должно оценивать чисто номер, песню и само выступление участника, пишет "ТСН".

"Что касается того, что возникло определенное напряжение вокруг Польши. И голосование за Польшу. Большинство стран ЕС проголосовали почти так же, как и мы. То есть, мы не одни так думали. Это голосование показало уровень номера, пения и песни. И всю любовь, которая направлена нами и мной также Польше, польскому народу за его огромную помощь выразилось в 12 баллов от зрителей", - объяснил глава нацжюри.

Лисица подчеркнул, что они должны работать чисто по регламенту и не имели права учитывать какие-либо политические факторы.

Читайте также"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022"Более того, у нас присутствовал человек, который контролировал этот процесс. И результаты голосования, которые мы увидели ночью, мы тоже увидели впервые. Я не знал вообще, какой результат будет в Польше, Британии или у кого-то. Поэтому для нас это было новостью. Для меня это неприятная новость. Поднялся страшный шум по этому поводу", — признался Лисица.

Впрочем, он также признался, что ему досадно, что так случилось и извинился перед польским народом:

"Мне лично досадно и я прошу прощение перед польским народом за то, что так получилось. Но ничего менять не буду, не могу. Потому что это принципиальная позиция. Это оценивание было принципиальным. Все сделано честно и прозрачно", — отметил глава нацжюри.

Скандал на "Евровидении-2022"

В Сети развернулся настоящий скандал после финала "Евровидения-2022", во время которого профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше.

На такое решение нашей делегации отреагировала актриса Ольга Сумская. Артистка считает, что состав жюри от Украины должен был быть другим.

"Вопрос: разве нельзя было пригласить в состав жюри победителей и участников прошлогодних конкурсов - Руслану, Джамалу, Пономарева, Тину Кароль, Злату Огневич, Андрея Данилко и других?", - написала Сумская на своей страничке в Instagram.

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