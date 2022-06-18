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Украина победила и заслуживает провести Евровидение 2023 - премьер Джонсон

18 июня 2022, 15:05

Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения, уверен премьер-министр Великобритании.

Борис Джонсон, Евровидение 2023
Джонсон выступил за то, чтобы Евровидение-2023 состоялось в Украине / Фото eurovision.tv, ua.depositphotos.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддерживает проведение песенного конкурса Евровидение 2023 в Украине.

"Украинцы победили на Евровидении. Я знаю, что у нас был фантастический номер, что мы заняли второе место, и я хотел бы, чтобы конкурс состоялся в нашей стране. Но факт таков: они (Украина, - ред.) победили, и они заслуживают его проводить", – сказал Джонсон после возвращения из Киева, передает Sky News.

"Я считаю, что они (Украина) могут провести конкурс, и верю, что они должны это сделать. По моему мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения", – считает премьер Британии.

Напомним, 17 июня стало известно, что Европейский вещательный союз постановил, что песенный конкурс Евровидение в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Другие новости:

Евровидение Борис Джонсон новости Украины Евровидение-2022 Kalush Orchestra
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