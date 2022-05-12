Это невероятно красиво: победитель Евровидения-2009 сыграл песню Kalush Orchestra на скрипке

Скрипачу Александру Рыбаку понравилась песня Kalush Orchestra.
Песня Стефания украинской группы Kalush Orchestra покорила весь мир.
Украина выступит в гранд-финале Евровидения-2022, а букмекеры пророчат предсказуемую победу Украине.
Скрипачу Александру Рыбаку, который является победителем Евровидения в 2009 году, также понравилась песня. Музыкант даже решил создать кавер в своем стиле.
Рыбак сыграл на скрипке композицию Stefania. Таким образом, он поддержал группу Kalush Orchestra, которая борется за заветную статуэтку в Турине. Ответное видео артист опубликовал в Instagram.
Под видео Александр Рыбак поинтересовался у фолловеров, удастся ли выиграть Kalush Orchestra Евровидение.
В свою очередь подписчики оценили такое исполнение Stefania и сказали о шансах украинской группы на победу.
"Это удивительная песня. Украина точно победит", "Я думаю, что Украина победит, это отличная песня", - пишут поклонники.
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Отметим, 35-летний норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на Евровидении-2009, набрав рекордные 387 баллов.
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