"Уже даже узнать сложно": Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж

Юлия Тимошенко показалась с необычной прической и в вышитом платье.

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Юлия Тимошенко показалась с новой прической / коллаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/

Нардепка и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поделилась свежим снимком и удивила сменой имиджа.

На своей странице в Facebook Тимошенко опубликовала новый пост, на фото она предстала с распущенными волосами, отказавшись от традиционной косы, которая стала ее визитной карточкой. Также Юлия Владимировна выбрала долгое платье-вышиванку в темных тонах.

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Нардепка поздравила украинцев с Днем вышиванки и написала, что это душа нашей нации.

"Вышиванка – душа нации. Магическая материя. Наша ментальная броня, которая придает нам не только красоты, но и силы! А какие времена – такие и вышиванки. Держим строй до победы! С праздником! Слава Украине", – написала она.

Подписчики нардепки написали множество комментариев и высказали свое мнение:

"Уже даже узнать сложно. Все молодеет с каждым годом";

"Владимировна! Черный стиль вышиванки - сила, мужество, несокрушимость, плодородие";

"В окопах нужно носить вышиванку".

Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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Отметим, ранее сообщалось о том, что зять Тимошенко Артур Чечеткин неплохо проводит время в Париже. Именно в столице Франции, в одном из ночных клубов зятя Юлии Владимировны, засветила в Instagram российская модель Анастасия Пруткина.

А также Юлия Тимошенко находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2023 года. Ее заметили на отдыхе в Дубае 5 января.

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