"Уже даже узнать сложно": Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж

Нардепка и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поделилась свежим снимком и удивила сменой имиджа.
На своей странице в Facebook Тимошенко опубликовала новый пост, на фото она предстала с распущенными волосами, отказавшись от традиционной косы, которая стала ее визитной карточкой. Также Юлия Владимировна выбрала долгое платье-вышиванку в темных тонах.
Нардепка поздравила украинцев с Днем вышиванки и написала, что это душа нашей нации.
"Вышиванка – душа нации. Магическая материя. Наша ментальная броня, которая придает нам не только красоты, но и силы! А какие времена – такие и вышиванки. Держим строй до победы! С праздником! Слава Украине", – написала она.
Подписчики нардепки написали множество комментариев и высказали свое мнение:
"Уже даже узнать сложно. Все молодеет с каждым годом";
"Владимировна! Черный стиль вышиванки - сила, мужество, несокрушимость, плодородие";
"В окопах нужно носить вышиванку".
Кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.
Юлия Тимошенко - последние новости по теме
Отметим, ранее сообщалось о том, что зять Тимошенко Артур Чечеткин неплохо проводит время в Париже. Именно в столице Франции, в одном из ночных клубов зятя Юлии Владимировны, засветила в Instagram российская модель Анастасия Пруткина.
А также Юлия Тимошенко находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2023 года. Ее заметили на отдыхе в Дубае 5 января.
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