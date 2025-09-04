Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

Хореограф Елена Шоптенко рассказала о неизвестных деталях их сотрудничества на "Танцах со звездами".

Елена Шоптенко, Владимир Зеленский - партнеры на шоу "Танцы со звездами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko/, t.me/V_Zelenskiy_official

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко рассказала, какое впечатление на нее произвел будущий президент Украины Владимир Зеленский и как они отпраздновали победу в "Танцах со звездами".

Шоптенко поделилась воспоминаниями в интервью Фокус, что Владимир Зеленский отличался от других звезд, которые порой вели себя пренебрежительно со своими партнерами.

Елена Шоптенко, Владимир Зеленский - выступление на "Танцах со звездами" / фото: instagram.com, Алена Шоптенко

"Я помню нашу первую репетицию. Он был очень старательным студентом (смеется). Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я не этого буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером", - рассказала Шоптенко.

Елена Шоптенко - победа на шоу / фото: instagram.com, Алена Шоптенко

Елена также вспомнила особый момент с Зеленским - их победу в шоу "Танцы со звездами". По ее словам, реакция на первое место у будущего президента была очень яркой.

"Когда нашу пару объявили победителями, он подхватил меня на руки и просто побежал куда-то. Не понимаю, как это произошло. Потом упал на колени. У нас было такое облегчение, что все уже позади", - призналась танцовщица.

Елена Шоптенко / инфографика: Главред

Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам.

