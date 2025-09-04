Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

Вы узнаете:
- Какое впечатление оставил у команды шоу Владимир Зеленский
- Как будущий президент отреагировал на победу в "Танцах со звездами"
Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко рассказала, какое впечатление на нее произвел будущий президент Украины Владимир Зеленский и как они отпраздновали победу в "Танцах со звездами".
Шоптенко поделилась воспоминаниями в интервью Фокус, что Владимир Зеленский отличался от других звезд, которые порой вели себя пренебрежительно со своими партнерами.
"Я помню нашу первую репетицию. Он был очень старательным студентом (смеется). Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я не этого буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером", - рассказала Шоптенко.
Елена также вспомнила особый момент с Зеленским - их победу в шоу "Танцы со звездами". По ее словам, реакция на первое место у будущего президента была очень яркой.
"Когда нашу пару объявили победителями, он подхватил меня на руки и просто побежал куда-то. Не понимаю, как это произошло. Потом упал на колени. У нас было такое облегчение, что все уже позади", - призналась танцовщица.
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танцы со звездами", "Танцую для тебя", "Майданс", "Взвешенные и счастливые".
