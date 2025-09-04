"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

Кратко:
- Юлия Сахневич показала семейный контент
- Что она написала о прошедшем лете
Жена известного украинского певца Позитива – танцовщица и хореограф Юлия Сахневич – поделилась семейными снимками.
На своей странице в соцсетях Юлия показала, как прошло лето и подвела итоги. По словам хореографа, это лето стало особенным для нее.
"Bye-bye, лето 2025 года… Это время было настоящей маленькой жизнью — насыщенной, трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня это будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особенным вайбом", — написала Юлия.
Также она уточнила, что три месяца прошли быстро и никто не успел сполна насладиться летом, но теперь собирается двигаться дальше.
Поклонники остались в восторге от публикации Сахневич и написали множество комментариев.
"Невероятные все втроем. Вы созданы быть счастливыми!";
"Обнимаю и счастья вам желаю!";
"Манюня-гарнюня!", - отметили подписчики.
О персоне: Позитив
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
