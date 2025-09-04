Укр
"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

Элина Чигис
4 сентября 2025, 10:02
22
Юлия Сахневич поделилась своими воспоминаниями.
Алексей Завгородний, Юлия Сахневич
Юлия Сахневич - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Сахневич

Кратко:

  • Юлия Сахневич показала семейный контент
  • Что она написала о прошедшем лете

Жена известного украинского певца Позитива – танцовщица и хореограф Юлия Сахневич – поделилась семейными снимками.

На своей странице в соцсетях Юлия показала, как прошло лето и подвела итоги. По словам хореографа, это лето стало особенным для нее.

видео дня

"Bye-bye, лето 2025 года… Это время было настоящей маленькой жизнью — насыщенной, трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня это будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особенным вайбом", — написала Юлия.

Юлия Сахневич с семьей
Юлия Сахневич с семьей / фото: скрин instagram.com, Юлия Сахневич

Также она уточнила, что три месяца прошли быстро и никто не успел сполна насладиться летом, но теперь собирается двигаться дальше.

Юлия Сахневич с сыном
Юлия Сахневич с сыном / фото: instagram.com, Юлия Сахневич

Поклонники остались в восторге от публикации Сахневич и написали множество комментариев.

"Невероятные все втроем. Вы созданы быть счастливыми!";

"Обнимаю и счастья вам желаю!";

"Манюня-гарнюня!", - отметили подписчики.

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

О персоне: Позитив

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

