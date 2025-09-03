"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

Вкратце:
- Ирина Геращенко сообщила, что в средине августа крестила дочь
- Спортсменка поделилась фотографиями с таинства
Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко в средине июня родила первенца - девочку, которую она и ее супруг, спортсмен и тренер Сергей Спильняк, назвали Дианой. 16 августа малышка церемонию крещения.
Таинство произошло в Выдубицком монастыре в Киеве. Крестными родителями стали подруга семьи Анастасия Охол и украинский бегун Юрий Кищенко.
Об особенном дне в жизни ее дочери Ирина рассказала в своем блоге в Instagram. Она опубликовала серию фото с церемонии, и поблагодарила всех, кто разделил с ними радость крещения первенца. "Ваши теплые слова, внимание, искренние эмоции и присутствие сделали этот день по-настоящему незабываемым и особенным", - пишут счастливые родители.
О персоне: Ирина Геращенко (спортсменка)
Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.
