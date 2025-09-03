"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

Ирина Геращенко позволила поклонникам разделить с ее семьей самые сокровенные моменты.

https://stars.glavred.info/nezabyvaemyy-den-zvezdnaya-prygunya-krestila-novorozhdennuyu-doch-10695077.html Ссылка скопирована

Ирина Геращенко прыгунья семья - спортсменка показала лицо дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Вкратце:

Ирина Геращенко сообщила, что в средине августа крестила дочь

Спортсменка поделилась фотографиями с таинства

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко в средине июня родила первенца - девочку, которую она и ее супруг, спортсмен и тренер Сергей Спильняк, назвали Дианой. 16 августа малышка церемонию крещения.

Таинство произошло в Выдубицком монастыре в Киеве. Крестными родителями стали подруга семьи Анастасия Охол и украинский бегун Юрий Кищенко.

видео дня

Об особенном дне в жизни ее дочери Ирина рассказала в своем блоге в Instagram. Она опубликовала серию фото с церемонии, и поблагодарила всех, кто разделил с ними радость крещения первенца. "Ваши теплые слова, внимание, искренние эмоции и присутствие сделали этот день по-настоящему незабываемым и особенным", - пишут счастливые родители.

Ирина Геращенко прыгунья семья - спортсменка показала лицо дочери / instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко прыгунья семья - спортсменка показала лицо дочери / instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко прыгунья семья - спортсменка показала лицо дочери / instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко прыгунья семья - спортсменка показала лицо дочери / instagram.com/gerashchenkoi

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, чем Каменских занимается в США на самом деле. Певица перебралась за границу после языкового скандала, и теперь осваивается на новом месте.

Также страшное падение известного украинского певца шокировало сеть. Муаяд во время выступления в Одессе не заметил край сцены, и рухнул вниз на несколько метров.

Читайте также:

О персоне: Ирина Геращенко (спортсменка) Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред