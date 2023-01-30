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Умерла звезда сериалов Сверхъестественное и Звездный путь

30 января 2023, 21:19
Энни Вершинг два года боролась с онкологией - без матери остались трое малолетних сыновей.
Умерла Энни Вершинг
Умерла Энни Вершинг / instagram.com/anniewersching, pixabay.com

Звезда сериалов киновселенной Звездный путь, Дневники вампира и Сверхъестественное Энни Вершинг скончалась на 46 году жизни от продолжительной борьбы с онкологией.

Об этом сообщает издание Deadline с отсылкой на мужа Вершинг, актера Стивена Фулла. "Сегодня в душе нашей семьи образовалась огромная дыра. Но Энни оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока приключение найдет тебя", - говорит убитый горем вдовец.

Несмотря на страшный диагноз, Вершинг продолжала сниматься в фильмах и сериалах. Ее последней киноработой стало появление в сериале "Звездный путь: Пикар" в образе Королевы борг.

За актерскую карьеру Энни Вершинг успела получить множество знаковых ролей в популярных сериалах, в основном в жанре фантастики, фэнтези и детектива: Беглецы, Вне времени, Касл, 24 часа, Сверхъестественное, Босх и др.

У актрисы остался муж и трое сыновей - Фредди Вершинг Фулл (род. 08.09.2010), Оззи Вершинг Фулл (род. 04.08.2013) и Арчи Вершинг Фулл (род. 25.11.2018).

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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