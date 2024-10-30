Умерла звезда сериала "Друзья" - причина

Актриса умерла в кругу семьи.

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Тери Гарр - причина смерти / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скрин видео

Что случилось:

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Здоровье звезды пошатнулось в последние годы

Американская известная актриса, певица и танцовщица Тери Гарр, которая известна своей ролью в сериале "Друзья", умерла во вторник, 29 октября.

Публицистка Гайди Шеффер подтвердила печальную новость, актриса умерла, когда с ней рядом были родные и близкие, ей было 79 лет.

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Как стало известно, Гарр страдала от рассеянного склероза, диагноз ей поставили еще в 2002 году.

В 2007 году актрисе сделали операцию из-за разрыва аневризмы головного мозга и после реабилитации у звезды получилось восстановить языковые и двигательные способности. В последние же годы состояние здоровья Тери значительно ухудшилось.

Кто такая Тери Гарр? Терри Энн Гарр — американская актриса, певица, танцовщица. Номинантка на премии "Оскар" и "BAFTA" в категории "Лучшая женская роль второго плана" в комедии "Тутси" с Дастином Гоффманом в главной роли. В сериале "Друзья" актриса исполнила роль матери Фиби Буффе.

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