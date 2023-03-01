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Звезда сериала "Друзья" прекращает актерскую карьеру из-за неизлечимой болезни

1 марта 2023, 21:32
Кристина Эпплгейт не может передвигаться без посторонней помощи и боли, которая сковывает ее конечности.
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт завершает актерскую карьеру / ua.depositphotos.com

Голливудская актриса, звезда сериалов "Женаты... с детьми" и "Друзья" Кристина Эпплгейт впервые появилась на экране в возрасте пяти месяцев, и с тех пор актерство стало ее жизнью.

Сейчас актрисе 51 год, и она вынуждена завершить свою актерскую карьеру. Виной всему - прогрессирующий рассеянный склероз, который ей диагностировали в 2021 году. Тогда она продолжила съемку в сериале "Мертв для меня", однако на площадке ей нужна была трость, инвалидное кресло или помощь партнеров по сцене. Ей тяжело передвигаться, она набрала почти 20 кг, но оптимизма не теряет.

На днях она посетила Премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), которую ранее в интервью для Los Angeles Times назвала своим последним выходом в свет в качестве актрисы. "Вероятно, это моя последняя церемония вручения наград в качестве актера, так что для меня это важно. Прямо сейчас я не могу представить, что снова буду вставать в 5 утра и проводить 12-14 часов на площадке; на данный момент для меня это кране сложно", - отмечает Эпплгейт.

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Свою последнюю церемонию она посетила в компании дочери - в стильном костюме-смокинге с удлиненными фалдами. Передвигалась Кристина при помощи элегантной трости. Даже несмотря на сильно изменившуюся внешность, актриса сделала все, чтобы на своей последней красной дорожке выглядеть на миллион.

Впрочем, совсем уходить из кино Кристина Эпплгейт не намерена. Даже если ей придется отказаться от актерства, она направит остатки своих сил на озвучивание.

"Я занимаюсь озвучкой, чтобы заработать деньги и быть уверенной, что моя дочь накормлена, и в нашем доме есть все необходимое", - отмечает актриса.

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