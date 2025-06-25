Умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус"

Широкой публике Джо Маринелли стал известен по сериалу "Санта-Барбара", в котором он сыграл мафиози Банни Тальятти.

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Умер Джо Маринелли / коллаж: Главред, фото: soapoperanews, кадры из фильмов

Вы узнаете:

От чего умер Джо Маринелли

В каких проектах принимал участие

В США на 69-м году жизни скончался артист Джо Маринелли. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. За всю карьеру он принял участие в более чем 50 кинопроектах.

Жена артиста, Джин Маринелли, рассказала, что причиной смерти Джо стал рак желудка. А несколько лет назад у Маринелли был диагностирован еще и рак горла.

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Джо и Джин Маринелли прожили в браке около 34 лет, они вырастили двух сыновей.

Широкой публике Джо Маринелли стал известен по легендарному сериалу "Санта-Барбара", в котором он сыграл мафиози Банни Тальятти. В этом образе он появился в более чем 170 сериях проекта. В интервью в 2013 года актер признавался, что вложил большую часть себя в этого персонажа. За роль Банни артист был удостоен премии издания Soap Opera Digest в номинации "Выдающийся комический актер".

Джо также снимался в мега-популярных сериалах "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Отчаянные домохозяйки". Одной из последних его работ стала роль в "Утреннем шоу".

Коллеги Джо отмечают, что "помимо того, что он был выдающимся артистом, он был еще уникально великолепным человеком с таким большим сердцем, как океан".

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Кто такой Джо Маринелли Джо Маринелли родился в штате Коннектикут (США) в итальянской семье. Они перебрались в Южную Калифорнию, когда мальчику было 4 года. Высшее образование Джо получил в Лондоне в Университете Лойола Мэримаунт и Королевской академии драматического искусства. После обучения вернулся в США и начал играть в местных постановках в Лос-Анджелесе. В середине 80-х Маринелли стал появляться в кино. Вскоре он познакомился с продюсером "Санты-Барбары", который дал ему роль мафиози Тальятти в этом долгоиграющем проекте.

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