Умер солист и основатель группы Ricchi e Poveri - итальянец Франко Гатти

Коллектив скорбит об утрате своего яркого друга с непередаваемой энергетикой.
Итальянский певец Франко Гатти, известный благодаря участию в легендарной поп-группе Ricchi e Poveri, скончался в возрасте 81 года, в Генуе, в окружении близких.
Об этом сообщается на официальных страницах коллектива в социальных сетях. "Сегодня огромная часть нашей жизни навсегда покинула нас. Спи спокойно, Франко", - говорится в заявлении.
Причины смерти Гатти не разглашаются, СМИ отмечают, что в последние годы он сильно болел. У известного итальянца остались жена Стефания и дочь Федерика
В 1967 году Франко Гатти вместе Анджело Сотджу, Анджелой Брамбати и Мариной Оккиеной основали квартет под названием Ricchi e Poveri (богатые и бедные). Продюсер группы шутил, что в ее состав входят талантливые артисты с богатой душой, но крайне бедные материально.
Группа на пике популярности была в 70-80-ые годы, когда были выпушены их главные хиты: Mamma Maria и Che sarà. Они активно гастролируют и в наше время (в составе дуэта Анджело Сотджу и Анджелы Брамбати), охотно принимая участие в различных музыкальных фестивалях.
Гатти покинул группу в 2016 году после семейной трагедии - смерти его 23-летнего сына. Тогда музыкант принял решение уделить больше времени своим близким. Однако в 2020-ом году вернулся на сцену.
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