Умер Народный артист Украины актер Евгений Федорченко

Талантливейшему актеру было 75 лет.
Украинский актер и писатель Евгений Федорченко умер сегодня, 13 января, на 75 году жизни.
Печальную новость о его кончине сообщила в социальных сетях его дочь Елена.
Евгений Иванович служил в Национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой. За свою карьеру сыграл более 100 ролей.
За свой вклад в развитие культуры Украины получил звание Заслуженного артиста Украины (1992) и Народного артиста Украины (2006).
Также Федорченко был художественным руководителем творческого объединения Ретро шлягер, писал стихи и пьесы.
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