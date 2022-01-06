Умер актер - звезда фильмов Кин-дза-дза! и Покровские ворота

Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь / Скриншот из к/ф Князь Удача Андреевич

Актер Михаил Бычков скончался в новогоднюю ночь в Москве, в своем Доме на Дмитровском шоссе.

Тело обнаружила супруга артиста Ольга Николаевна. Согласно заключению медиков 71-летний актер скончался по естественным причинам во сне.

Об этом рассказал сын Бычкова, который накануне отмечал Новый год с родителями.

Михаил Бычков известен ролями в фильмах Кин-дза-дза!, Покровские ворота, 12 стульев и пр. Всего снялся в 50 кинолентах. Служил в Театре на Малой Бронной.

Большая часть киноработ актера сгорела в архивах Союза театральных деятелей.

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