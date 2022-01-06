Умер актер - звезда фильмов Кин-дза-дза! и Покровские ворота

Артист мирно скончался в новогоднюю ночь.
Актер Михаил Бычков скончался в новогоднюю ночь в Москве, в своем Доме на Дмитровском шоссе.
Тело обнаружила супруга артиста Ольга Николаевна. Согласно заключению медиков 71-летний актер скончался по естественным причинам во сне.
Об этом рассказал сын Бычкова, который накануне отмечал Новый год с родителями.
Михаил Бычков известен ролями в фильмах Кин-дза-дза!, Покровские ворота, 12 стульев и пр. Всего снялся в 50 кинолентах. Служил в Театре на Малой Бронной.
Большая часть киноработ актера сгорела в архивах Союза театральных деятелей.
Реклама
Читайте такжеУмер "отец" Пиратов Карибского моря
Ранее были раскрыты последние слова диджея Avicii перед самоубийством.
Другие интересные новости:
- Умерла легендарная актриса Голливуда
- Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"
- Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть
- Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концерта
- Как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан Блондо
Автор: Анна Подгорная