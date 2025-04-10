Умер актер Лиги Смеха: жена назвала причину смерти Александр Чечуна

Жена актера вышла в сториз и сообщила, что артиста не стало 9 апреля.

https://stars.glavred.info/umer-akter-ligi-smeha-zhena-nazvala-prichinu-smerti-aleksandr-chechuna-10654877.html Ссылка скопирована

От чего умер Александр Чечун / / Коллаж Главред, фото Instagram/olya_gritcenyk, freepik.com

Кратко:

От чего умер Александр Чечун

Кто рассказал о причинах смерти

Жена украинского защитника и актера Лиги Смеха Александра Чечуна рассказала о причинах смерти актера и звезды юмористического шоу.

На своей странице в Instagram, о том, почему умер актер, сообщила жена комика Ольга Гриценюк.

видео дня

По словам супруги героя и артиста, его не стало 9 апреля.

Умер звезда Лиги Смеха / Скриншот Instagram/olya_gritcenyk

"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь, но к сожалению…", — написала Ольга.,

Умер Александр Чечун / Фото instagram.com/martynets.v

Утром 10 апреля стало известно о том, что умер Александр Чечун. О смерти актера сообщили его коллеги из Лиги Смеха в Instagram.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее также стало известно о том, что в террористической России скончался рэппер Паша Техник. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но он не справился.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред