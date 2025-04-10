Умер актер Лиги Смеха: жена назвала причину смерти Александр Чечуна

Кратко:
- От чего умер Александр Чечун
- Кто рассказал о причинах смерти
Жена украинского защитника и актера Лиги Смеха Александра Чечуна рассказала о причинах смерти актера и звезды юмористического шоу.
На своей странице в Instagram, о том, почему умер актер, сообщила жена комика Ольга Гриценюк.
По словам супруги героя и артиста, его не стало 9 апреля.
"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь, но к сожалению…", — написала Ольга.,
Утром 10 апреля стало известно о том, что умер Александр Чечун. О смерти актера сообщили его коллеги из Лиги Смеха в Instagram.
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