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"Улыбка с его лица сошла": Кошевой рассказал, как изменился Зеленский

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2023, 12:54 обновлено 26 апреля, 12:54
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Артист Евгений Кошевой рассказал о своей многолетней дружбе с президентом Владимиром Зеленским и о том, как тот изменился в последнее время.
Зеленский, Кошевой
Владимир Зеленский и Евгений Кошевой / коллаж фото УНИАН

Известный украинский комик и худрук студии "Квартал 95"Евгений Кошевой руководитель рассказал об изменениях, которые заметил во время президентства в своем многолетнем друге и бывшем коллеге Владимире Зеленском. Свое мнение комик высказал в интервью для YouTube-программы "Говорит Суханов".

"Он иногда говорит неправду, что он спит. Потому что это все видно. Если человек даже 2-3 часа не закрывает глаза, это все видно. Он даже не улыбается. То есть улыбка с его лица сошла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда такое бывает, напишет что-то такое, что я думаю: "О, ты в форме, брат." И это так, немного, огорчает. Потому что видеть улыбающегося человека 17 лет и вместе с ним ты ржешь без устали. А здесь такое. Он стал такой, как сталь. Как железо. И когда видишь его интервью, когда он встречается с мировыми лидерами, то такой, взрослый лидер своей нации", — сказал Кошевой.

Как говорит артист, сейчас он с президентом Украины иногда переписывается в мессенджерах. Также Кошевой считает, что после президентства Зеленский вряд ли вернется к артистической карьере.

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"Во-первых, я думаю, что его не отпустят именно украинцы. Во-вторых, думаю, что после такого вернуться к прошлой своей профессии очень сложно будет", — высказал мнение Кошевой.

Напомним, ранее Евгений Кошевой вспомнил, каким было для него утро 24 февраля - день начала полномасштабной российской военной агрессии.

Как старый друг и коллега Владимира Зеленского, Кошевой спросил о войне через мессенджер непосредственно его - президента Украины.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - говорит юморист.

Позднее Кошевой в составе студии "Квартал 95" вместе с другими украинскими музыкантами и актерами провел несколько выступлений в рамках благотворительного тура "Жизнь победит" на главных площадях городов Варшава и Вроцлава (Польша).

В конце выступления артисты максимально эмоционально исполнили украинский гимн, чем покорили и зрителей в зале, и тех, кто смотрел трансляцию концерта в записи.

Смотрите интервью Евгения Кошевого и его супруги:

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