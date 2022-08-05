Украинскую певицу в Болгарии атаковали россияне. Полицию вызвать не дели

Маша Фокина отдыхала в Болгарии Главред

Украинская певица Маша Фокина, которая на данный момент пребывает со своим трехлетним сыном в Болгарии, пожаловалась на ужасную ситуацию, которая приключилась с ней на отдыхе.

В частности, оказалось, что номер в котором отдахала артистка, забросали гнилыми фруктами, написала она на своей странице в Instagram.

"Это был второй день отдыха, мы были с ребенком у бассейна, когда я услышала знакомые ноты – заиграла моя песня "Вспышки", я почувствовала, что любят Украину и слушают песни украинских артистов. Насколько я была разочарована, когда, придя к себе в номер, увидела, что наша дверь была обметана гнилыми фруктами", - написала она.

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После этого инцидента певица сразу же обратилась к работникам гостиницы и попросила показать на камерах, кто преподнес такой сюрприз. "На ресепшене мне отказали в помощи. Я сразу же позвонила мужу, и мы решили, что нужно звонить в полицию, поскольку я отдыхаю с трехлетним ребенком одна в чужой стране. Как только все собравшиеся услышали, что хочу вызвать полицию, они сказали, что сделают это самостоятельно. Вместо полиции приехали 4 человека "по понятиям" и грубо сказали мне идти в номер, на что я отказала. В свою очередь, они взяли меня за руку и провели к лифту", - делится она.

По словам певицы, она сильно испугалась за своего ребенка. "Очень сильно чувствуется агрессия со стороны россиян к украинцам за границей и не только. В то время как русская армия убивает наш народ, русские продолжают показывать свою гниль и ненависть к нашему народу со всех сторон. Но, несмотря на эту ситуацию, мы скоро все переживем и каждый вернемся к себе домой", - подытожила она.

Напомним, певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала День рождения - 47 лет. С особенным праздником ее поздравили особенные в ее жизни люди.

Конечно, в День рождения Могилевская услышала множество душевных слов в свой адрес, но одним, самым особенным поздравлением она поделилась на своей странице в Instagram.