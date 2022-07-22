"Нет правды в словах": Наталья Могилевская поделилась трагичной семейной историей

Наталья Могилевская рассказала про трагедию в семье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась с поклонниками историей личной трагедии, которую ей напомнила песня Немає правди в словах.

Эту композицию она использует в своем моноспектакле Я вдома. Артистка признается - это была не самая популярная песня, с 2006 года, когда она была написана, она редко исполняла ее на концертах.

Но сейчас, с приходом полномасштабной войны, эти слова приобрели для нее совершенно иное, крайне болезненное значение. Могилевская ассоциирует ее с неверием родных и близких, которые оказались по ту сторону баррикад, в страдание, которые армия РФ приносит украинским людям.

"Чего стоит только история о том, как я позвонила своему двоюродному брату в Москву и сказала, что началась война. Сбросила фото, видео… Он не поверил. Но, к сожалению, через месяц ему страшной ценой пришлось это осознать. Ведь в дом его отца, моего дяди, в Мариуполе попало 2 снаряда и он погиб", - поделилась жуткой историей певица.

Наталья Могилевская рассказала про трагедию в семье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Ранее Наталья Могилевская уже рассказывала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также 46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала поклонников новостью о пополнении в ее семье, и раскрыла пол ребенка.

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