Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

Украинский актер встал на сторону тьмы и теперь вряд ли сможет вернуться домой.

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Украинский актер основал свою школу в России / Коллаж Главред, фото facebook.com/gleb.mikhaylichenko, Википедия

Украинский актер Глеб Михайличенко, который играл в киевском Театре юного зрителя на Липках, сбежал в террористическую Россию.

Как написал ТСН, об этом рассказал коллега Михайличенко, режиссер Александр Жила на своей странице в Facebook.

В частности, режиссер опубликовал скрины из Instagram Михайличенко, из которых очевидно, что актер теперь работает на российскую компанию, специализирующуюся на создании интервью и других коммерческих видеороликов.

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Несмотря на то, что актер не разрешает отмечать его, он часто появляется в роликах этой компании.

В посте - скрины Александра Жилы в Facebook:

Украинцы под постом у режиссера стали комментировать, что были даже времена, когда актер выступал для бойцов ВСУ. Но потом что-то пошло не так, и он выехал зарабатывать в террористическую Россию и даже открыл там свою компанию, в которую набирает людей.

В киевском Театре юного зрителя, сразу отреагировали на новости.

Заявление театра по поводу продажного актера / Скриншот

"Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об актере, который переехал в страну-агрессор. Хотим подчеркнуть, что этот актер переехал в Россию после того, как завершил работу в нашем театре", – сказано в заявлении театра.

Напомним, ранее российская актриса Наталья Антонова, которая снялась в множестве украинских сериалах и кино, рассказала о том, что отправит своего сына на войну, которую развязал террорист Путин в Украине.

В террористическом государстве Россия, которое ведет захватническую войну против Украины, скончался еще один молодой актер.

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