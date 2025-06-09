Украинские и российские артисты едут на фестиваль играть "музыку без границ" - кто выступит

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- Что известно про Ready Fest
В конце августа в Варшаве, Польша, состоится музыкальный фестиваль Ready Fest. Гостями музыкального события станут и украинские, и российские артисты.
С украинской стороны будут выступать Иван Дорн, "Вышел покурить" и группа Нервы, с российской - Монеточка (иноагент), репер Face (иноагент), дуэт IC3PEAK и группа Порнофильмы (солист коллектива признан иноагентом).
Артисты из страны-агрессора проявили четкую проукраинскую позицию, принимали участие в концертах для сбора средств на нужды ВСУ и гражданские потребности. Впрочем подобные мероприятия сами по себе вызывают противоречивые споры в Сети.
Организаторы Ready Fest продвигают идею музыки без границ и вне политики, однако сам концерт похож на акт "нормализации" каких-либо связей со страной-агрессором, восстановления и принятия культуры страны-оккупанта, которую рф не гнушается использовать, как инструмент пропаганды и давления.
Примечатеотно, что вышеперечисленные, и российские, и украинские артисты, после 24 февраля 2022 года уже пересекались на одной сцене, но концерты имели благотворительную составляющую. Ничего подобного сейчас организаторами музыкального фестиваля объявлено не было.
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