Украинские и российские артисты едут на фестиваль играть "музыку без границ" - кто выступит

Состав участников Ready Fest вызывает вопросы.

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Иван Дорн, Монеточка и Нервы выступят на одной сцене - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorn_ivan, instagram.com/monetochkaliska, instagram.com/nervy_official

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Кто из артистов выступит на фестивале в Польше

Что известно про Ready Fest

В конце августа в Варшаве, Польша, состоится музыкальный фестиваль Ready Fest. Гостями музыкального события станут и украинские, и российские артисты.

С украинской стороны будут выступать Иван Дорн, "Вышел покурить" и группа Нервы, с российской - Монеточка (иноагент), репер Face (иноагент), дуэт IC3PEAK и группа Порнофильмы (солист коллектива признан иноагентом).

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Артисты из страны-агрессора проявили четкую проукраинскую позицию, принимали участие в концертах для сбора средств на нужды ВСУ и гражданские потребности. Впрочем подобные мероприятия сами по себе вызывают противоречивые споры в Сети.

Афиша Ready Fest / instagram.com/ready.events.eu

Face - первый музыкант в рф, который получил статус иноагента / instagram.com/facepublicenemy

Организаторы Ready Fest продвигают идею музыки без границ и вне политики, однако сам концерт похож на акт "нормализации" каких-либо связей со страной-агрессором, восстановления и принятия культуры страны-оккупанта, которую рф не гнушается использовать, как инструмент пропаганды и давления.

Монеточка выступает на антивоенных концертах и публично осуждает кремлевскую верхушку / instagram.com/monetochkaliska

Примечатеотно, что вышеперечисленные, и российские, и украинские артисты, после 24 февраля 2022 года уже пересекались на одной сцене, но концерты имели благотворительную составляющую. Ничего подобного сейчас организаторами музыкального фестиваля объявлено не было.

Евгений Мильковский и другие члены группы Нервы покинули рф после февраля 2022 года, не платят там налоги и не сотрудничают со страной-оккупантом / instagram.com/nervy_official

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