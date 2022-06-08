Украинская модель Стефанко стала мамой во второй раз и показала фото дочки

Олеся Стефанко поделилась свой радостью/ Instagram

Украинская модель Олеся Стефанко, которая родом из Коломыи, Карпатской области, но уже много лет живет в Майами, в США неделю назад родила второго ребенка.

"Мисс Украина Вселенная - 2011" опубликовала фото в Instagram, на котором держит новорожденную дочь на руках и рассказала, что назвали малышку Кая. "Наша маленькая Кая", – подписала кадр Олеся.

За день до того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину – 23 февраля, Стефанко рассказала, что ждет рождения девочки. У Олеси и ее мужа Сергея Алисеенко есть сын Тео, родившийся в августе 2020 года.

С начала войны в Украине модель поддержала родную страну, о чем публично писала в Instagram, а также показывала своим подписчикам страшные кадры убитых мирных жителей из Ирпеня, Бучи и Гостомеля, чтобы их увидел весь мир. Чтобы весь мир увидел, как россияне пришли уничтожать украинцев как нацию.

Напомним, внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко повышает осведомленность своих многонациональных поклонников о мастерстве украинских художников.

На своей странице в Instagram девушка показала атмосферный ролик, снятый на берегу океана. Евдокименко позировала на скалистом берегу в воздушном, нежно-розовом платье с цветочным принтом.