Внучка Софии Ротару засветила соски во время занятий йогой

Хрупкая и грациозная модель выгодно подчеркнула великолепную фигуру.
Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко покинула шумный Нью-Йорк, и на лето перебралась в Калифорнию, поближе к океану.
Девушка обладает идеальным телом, поэтому ей едва ли необходима дополнительная подготовка к пляжному сезону. Однако физическими упражнениями она не пренебрегает.
Жесткому кардио Евдкоменко предпочитает йогу. Модель часто делится съемками со своих занятий в своем блоге в Instagram.
Недавно на ее странице появился пикантный снимок, сделанный перед или после занятий восточной гимнастикой. На нем внучка Ротару позирует в комнате, похожей на раздевалку или гардеробную.
Евдокименко для занятий надела белоснежное трико с черными лампасами, и такой же, сверкающий белизной топ, с пикантной строчкой подчеркивающей грудь модели с торчащими сквозь одежду сосками. Светлый костюм для йоги идеально оттеняет нежный золотистый загар, который покрывает кожу девушки.
Читайте такжеСпеши любить: Наталья Могилевская впервые рассказала про нового возлюбленного
Ранее в Сети появились новые вероятные фото измученной многолетней борьбой с онкологией Анастасии Заворотнюк.
Другие новости:
- 16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами в мини
- Экс-супруг Ани Лорак "выгулял" новую пассию с экстремально глубоким декольте
- Анна Неплях в нижнем белье показала располневшую фигуру