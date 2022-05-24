Внучка Софии Ротару засветила соски во время занятий йогой

София Евдокименко похвасталась телом в облегающем костюме / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко покинула шумный Нью-Йорк, и на лето перебралась в Калифорнию, поближе к океану.

Девушка обладает идеальным телом, поэтому ей едва ли необходима дополнительная подготовка к пляжному сезону. Однако физическими упражнениями она не пренебрегает.

Жесткому кардио Евдкоменко предпочитает йогу. Модель часто делится съемками со своих занятий в своем блоге в Instagram.

Недавно на ее странице появился пикантный снимок, сделанный перед или после занятий восточной гимнастикой. На нем внучка Ротару позирует в комнате, похожей на раздевалку или гардеробную.

Евдокименко для занятий надела белоснежное трико с черными лампасами, и такой же, сверкающий белизной топ, с пикантной строчкой подчеркивающей грудь модели с торчащими сквозь одежду сосками. Светлый костюм для йоги идеально оттеняет нежный золотистый загар, который покрывает кожу девушки.

София Евдокименко похвасталась телом в облегающем костюме / instagram.com/iamsofiaeve

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