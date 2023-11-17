"Украинки хотели избить мою дочь из-за русского языка в Италии": артист-путинист выдал бред

Артист-путинист Василий Мищенко, выдал порцию бреда о "жестоком" подростке в Италии и двух украинках, которые якобы хотели избить его дочь за русский язык.

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Естественно, деталей, которые помогли проверить достоверность его слов, Василий Мищенко не стал говорить / коллаж Главред, скриншот из видео, УНИАН

Известный российский актер-путинист Василий Мищенко, который активно поддерживает войну страны-агрессора РФ против Украины, выдал в интервью пропагандистским СМИ новую порцию бреда о "жестоком" подростке в Италии и двух украинках, которые якобы хотели избить его дочь.

Артист-путинист в весьма жестком стиле наговорил, что украинские беженцы в Италии бросаются на людей, которые говорят на русском языке за границей.

Якобы то, что его дочь говорит на русском языке, услышали две украинские женщины и подросток. Мол, которые начали догонять россиянку и бросаться на нее с кулаками. А "подросток", мол, кричал: "Дайте я ее ударю! Дайте мне!".

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По словам актера, его шокированная дочь обратилась в полицию, однако дело против украинок не открывали. Естественно, деталей, которые помогли проверить достоверность его слов, Мищенко не стал говорить.

"Казалось бы, чего вы? Уехали из своей страны, живете на территории совсем другой страны. Почему вас так раздражает русский язык? Вы хотите его здесь запретить? Не получится. Вы пытаетесь у себя запретить, и то не получается", – гневно говорил артист-путинист.

Напомним, ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицал.

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