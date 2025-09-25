Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Кристина Трохимчук
25 сентября 2025, 12:39
103
Олег Винник спел свой главный хит и разозлил поклонников.
Олег Винник
Олег Винник оскандалился исполнением главного хита / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Олег Винник нарвался на критику от украинцев
  • Какой скандальный поступок совершил певец

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Германию, нарушил свое обещание не петь на русском. Скандальное видео он опубликовал в своем TikTok.

После начала полномасштабного вторжения Олег Винник сделал громкое заявление, что не будет исполнять свои русскоязычные хиты, ведь для него это ощущается как "обблевать себя". Недавно он попытался перевести свою песню "Невеста" с русского на немецкий, однако это вызвало недовольство украинцев. Комментаторы считали, что было бы целесообразнее переводить свои песни именно на украинский язык.

видео дня
Олег Винник
Олег Винник переводит свои русскоязычные хиты / фото: ua.depositphotos.com

Олег Винник своеобразно отреагировал на критику его переводческих попыток - певец запостил в TikTok видео, где прогуливается по парку и поет свой самый известный хит "Нино" на русском языке. Под видео Винник оставил послание для своей жены Таюне (Таисии Сватко).

"Каждый шаг - легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении - любовь, тепло и настоящая жизнь", - написал Олег.

Олег Винник
Олег Винник записал видео на русском / Скрин с видео: tiktok.com, Олег Винник

Фанаты в комментариях неоднозначно отреагировали на разворот певца к русскоязычным песням. Пока некоторые благодарили Олега Винника за ностальгию и исполнение любимой песни, другие раскритиковали его и напомнили об обещании больше не петь на русском. Что интересно, Олег Винник лайкнул неоднозначный комментарий в свою защиту, где поклонница на русском назвала украинцев "неблагодарным народом".

Олег Винник
Олега Винника раскритиковали за песню на русском / фото: tiktok.com, Олег Винник
Олег Винник
Фанаты Олега Винника ждали украинскую версию песни / фото: tiktok.com, Олег Винник
Олег Винник
Олег Винник лайкнул неоднозначный комментарий об украинцах / фото: tiktok.com, Олег Винник
@olegg.vynnyk.original Каждый шаг - легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении - любовь, тепло и настоящая жизнь. #ОлегВинник#Нино#любовь#счастье♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Что Олег Винник говорил о войне РФ с Украиной

Украинский певец Олег Винник покинул страну 26 февраля 2022 года, уехав на лечение в Германию, где прожил более 25 лет. Артист объяснял свой отъезд проблемами со здоровьем и заявлял, что не имеет украинского паспорта. Долгое время он вообще не комментировал войну, однако впоследствии выразил поддержку ВСУ и сообщил, что больше не будет исполнять свои хиты на русском языке.

'Украинцы, вы неблагодарный народ': Олег Винник разозлил фанатов своим видео
Олег Винник / инфографика: Главред

В то же время бывший продюсер Винника Александр Горбенко утверждал, что певец не выехал официально, а фактически сбежал из Украины, спрятавшись между сиденьями автомобиля, и при этом не имел никаких серьезных проблем со здоровьем.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Олег Винник навлек на себя шквал критики сомнительным решением. Певец перевел свою песню "Наречена" и спел ее на немецком языке. Поклонники раскритиковали его выбор и отметили, что более актуальным был бы перевод на украинский.

Также украинский известный продюсер Сергей Перман рассказал, чего боялся певец Олег Винник после выезда из Украины в Германию. Он рассказал, что артист ходил всюду с охраной и считал, что на него охотятся чеченцы, а также объяснил причину таких суждений.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:58Синоптик
В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил Трамп

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил Трамп

12:45Война
Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Последние новости

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

Реклама
11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

10:27

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделатьВидео

10:12

Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

10:08

Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

09:59

Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

Реклама
09:54

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

09:35

Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

09:24

Все решил один звонок: в Politico узнали, кто резко изменил позицию Трампа

09:20

Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 сентября (обновляется)

08:54

Милое фото: Рианна стала мамой в третий раз и рассекретила пол и имя ребенка

08:43

РФ готовит наступление на Херсонщине: в ISW назвали основное направление удара

08:26

Приходим в себя: Тодоренко родила третьего ребенка и показала фото

08:22

Сбрасывал бомбы на Запорожье: ВСУ сбили вражеский Су-34

08:13

Трампу больше не нужны компромиссы, от Зеленского требуют максимума – CNN

08:10

Почему Трамп изменил свою позицию по войне в Украинемнение

07:27

Дроны заметили в воздушном пространстве Дании: аэропорт "Ольборг" приостановил полеты

07:10

Где три различия между бабушками, которые покупают бананы: только самые внимательные заметят

06:48

Винничину атаковали дроны: есть "прилет" в объекты энергетики

06:10

Путинский режим живет войной и эскалация неизбежнамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под дождем за 23 сек

05:12

Жена - мечта, подруга - бомба: четыре самые ласковые женщины по знаку зодиака

04:58

Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время

04:27

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорывВидео

Реклама
04:26

Гороскоп на завтра 26 сентября: Овнам - путешествие, Козерогам - грандиозный успех

03:00

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

02:30

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:00

Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

01:54

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

00:50

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

24 сентября, среда
23:57

Самая влиятельная женщина Средневековья: как киевская княжна покорила Францию и не только

23:29

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

23:01

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения морковиВидео

22:57

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять