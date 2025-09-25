'Украинцы, вы неблагодарный народ': Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Олег Винник спел свой главный хит и разозлил поклонников.

Олег Винник оскандалился исполнением главного хита / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Олег Винник нарвался на критику от украинцев

Какой скандальный поступок совершил певец

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Германию, нарушил свое обещание не петь на русском. Скандальное видео он опубликовал в своем TikTok.

После начала полномасштабного вторжения Олег Винник сделал громкое заявление, что не будет исполнять свои русскоязычные хиты, ведь для него это ощущается как "обблевать себя". Недавно он попытался перевести свою песню "Невеста" с русского на немецкий, однако это вызвало недовольство украинцев. Комментаторы считали, что было бы целесообразнее переводить свои песни именно на украинский язык.

Олег Винник переводит свои русскоязычные хиты / фото: ua.depositphotos.com

Олег Винник своеобразно отреагировал на критику его переводческих попыток - певец запостил в TikTok видео, где прогуливается по парку и поет свой самый известный хит "Нино" на русском языке. Под видео Винник оставил послание для своей жены Таюне (Таисии Сватко).

"Каждый шаг - легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении - любовь, тепло и настоящая жизнь", - написал Олег.

Олег Винник записал видео на русском / Скрин с видео: tiktok.com, Олег Винник

Фанаты в комментариях неоднозначно отреагировали на разворот певца к русскоязычным песням. Пока некоторые благодарили Олега Винника за ностальгию и исполнение любимой песни, другие раскритиковали его и напомнили об обещании больше не петь на русском. Что интересно, Олег Винник лайкнул неоднозначный комментарий в свою защиту, где поклонница на русском назвала украинцев "неблагодарным народом".

Олега Винника раскритиковали за песню на русском / фото: tiktok.com, Олег Винник

Фанаты Олега Винника ждали украинскую версию песни / фото: tiktok.com, Олег Винник

Олег Винник лайкнул неоднозначный комментарий об украинцах / фото: tiktok.com, Олег Винник

Что Олег Винник говорил о войне РФ с Украиной

Украинский певец Олег Винник покинул страну 26 февраля 2022 года, уехав на лечение в Германию, где прожил более 25 лет. Артист объяснял свой отъезд проблемами со здоровьем и заявлял, что не имеет украинского паспорта. Долгое время он вообще не комментировал войну, однако впоследствии выразил поддержку ВСУ и сообщил, что больше не будет исполнять свои хиты на русском языке.

Олег Винник / инфографика: Главред

В то же время бывший продюсер Винника Александр Горбенко утверждал, что певец не выехал официально, а фактически сбежал из Украины, спрятавшись между сиденьями автомобиля, и при этом не имел никаких серьезных проблем со здоровьем.

Ранее Главред сообщал, что Олег Винник навлек на себя шквал критики сомнительным решением. Певец перевел свою песню "Наречена" и спел ее на немецком языке. Поклонники раскритиковали его выбор и отметили, что более актуальным был бы перевод на украинский.

Также украинский известный продюсер Сергей Перман рассказал, чего боялся певец Олег Винник после выезда из Украины в Германию. Он рассказал, что артист ходил всюду с охраной и считал, что на него охотятся чеченцы, а также объяснил причину таких суждений.

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

